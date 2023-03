Am Montag werden erneut Busse und Bahnen bestreikt. (Archivbild).

Bus und Bahn Warnstreik am Montag: Diese Busse fahren in Oberhausen

Oberhausen. Am Montag werden bundesweit Busse und Bahnen bestreikt. Einige Buslinien fahren dennoch durch Oberhausen. Die Details.

Am Montag wird ein bundesweiter Warnstreik den Nah- und Fernverkehr lahmlegen. Pendlerinnen und Pendler sowie Reisende müssen sich, wie in den vergangenen Wochen, Alternativen überlegen. In Oberhausen richtet die Stoag allerdings auch einen Schienenersatzverkehr ein. Außerdem sind nicht alle Linien betroffen.

Der Warnstreik beginnt am Montag um 3 Uhr morgens und endet am Dienstag um 3 Uhr morgens. Betroffen sind die Linien der STOAG, der DVG (Linien 905, 906, 907, 908, 939), der Vestischen (Linien SB91, 979, 263, X42) und der Ruhrbahn (Linien 122, 136, 143, 185).

Die Einsatzwagen im Schülerverkehr entfallen ebenfalls, so dass Eltern erneut einen Plan B brauchen. Das Kundencenter in Sterkrade ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Was fährt am Montag in Oberhausen?

Die Stoag richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der Linie 112 und NE12 von der Haltestelle „Landwehr“ an der Stadtgrenze zu Mülheim bis zum Sterkrader Bahnhof ein. Außerdem fährt die Linie 957 größtenteils planmäßig. Diese fährt von der Tulpenstraße aus folgende Stationen an: Hauptbahnhof, Osterfeld, Sterkrade Bahnhof, Weierheide, Graßhofstraße.

Auf der Linie X42 (Oberhausen-Sterkrade-Kirchhellen-Dorsten) fahren nur die Busse der Stoag.

Die Revierflitzer sind ab 19 Uhr im Einsatz.

Die Ruhrbahn, die Niag und der BVR bieten Ersatzleistungen auf folgenden städteübergreifenden Linien an: 918, 935, 995, NE10 und NE11.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.stoag.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen