Wann Patienten eine ärztliche Zweitmeinung verlangen können

Oberhausen. Eine Operation steht an und Sie sind unsicher? Die Verbraucherzentrale Oberhausen gibt Tipps, wann eine ärztliche Zweitmeinung sinnvoll ist.

Medizinische Eingriffe sind kompliziert. Viele vertrauen dabei zwar dem Rat ihres Arztes oder ihrer Ärztin. Bei Unsicherheiten können gesetzlich Versicherte in der Regel jedoch weitere Fachleute um eine zweite Meinung bitten. Doch gilt dies auch für Operationen? „Für bestimmte Eingriffe gibt es sogar einen gesetzlichen Anspruch auf eine Zweitmeinung durch besonders qualifizierte Fachärzte“, sagt Sandra Chung von der Verbraucherzentrale in Oberhausen – und gibt Tipps, was dabei zu beachten ist.

„Patienten, die eine Zweitmeinung wünschen, sollten ihren behandelnden Arzt darüber informieren und um Aushändigung von Berichten, Laborwerten und Ergebnissen von Röntgenuntersuchungen bitten.“ Sie hätten das Recht, Einsicht in ihre vollständige Patientenakte zu nehmen und könnten auch elektronische Abschriften davon verlangen. Nur Kosten für Kopien dürften die Ärzte in Rechnung stellen.

Wie funktioniert das spezielle Zweitmeinungsverfahren?

Ein gesetzlicher Anspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung besteht bei folgenden Eingriffen: Operationen an den Gaumen- und/oder Rachenmandeln, Gebärmutterentfernungen, Amputation beim diabetischen Fußsyndrom, Eingriffe an der Wirbelsäule, Gelenkspiegelungen an der Schulter (Schulterarthroskopie), Implantation einer Knie-Endoprothese, Katheter gestützte Herzuntersuchungen und Verödungen am Herzen. Diese Liste werde aber ständig erweitert, demnächst um Implantationen von Defibrillatoren oder Herzschrittmachern. Stets ausgenommen von der Zweitmeinung seien Notfalloperationen.

Empfiehlt der behandelnde Arzt einen dieser Eingriffe, müssten Patienten verpflichtend mindestens zehn Tage vor der Operation darauf hingewiesen werden, dass sie sich bei speziell qualifizierten Medizinern zur Notwendigkeit des Eingriffs und zu alternativen Behandlungsmöglichkeiten beraten lassen können. „Diese Zweitmeinung ist ein freiwilliges Angebot, das nicht angenommen werden muss.“ Entscheide man sich dafür, stellt der Arzt auf Wunsch alle Befunde zusammen, die der Zweitarzt benötigt. „Nach Abschluss der zweiten Begutachtung teilt der Facharzt seine Einschätzung mit, ob er den geplanten Eingriff für notwendig hält oder ob es Behandlungsalternativen gibt.“

So findet man Ärzte für eine zweite Meinung

Wer dieses Angebot nutzen möchte, muss sich an Ärzte wenden, die für das strukturierte Zweitmeinungsverfahren zugelassen sind. Diese brauchen eine Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung. „Die Zweitmeinung darf nicht bei einem Arzt oder einer Einrichtung eingeholt werden, durch den oder durch die der Eingriff durchgeführt werden soll“, ergänzt Chung. Welche Ärzte eine Zweitmeinung für den jeweiligen Eingriff abgeben dürfen, ist auf der Website des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter www.116117.de/zweitmeinung zu finden.

Chung versichert: „Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen ihren Versicherten bei anstehenden Operationen auch Zweitmeinungen zu anderen Diagnosen auf freiwilliger Basis bezahlen.“ Allerdings bestehe dabei immer die Gefahr, keine wirklich unabhängige Meinung zu erhalten. „Denn sowohl bei den durch die Kassen vermittelten Spezialisten in den Krankenhäusern als auch bei den Krankenkassen selbst spielen immer auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle.“

