Walzenlagerkino feiert mit „Barrikade“ eine Waldbesetzung

Idyllisch im letzten Licht: Abendstimmung am Baumhaus im Dannenröder Forst – eine Szene aus der Widerstands-Doku „Barrikade“ von David Klammer.

Oberhausen. Im Zentrum Altenberg läuft vom 20. bis 25. April die Doku von David Klammer. Der Regisseur zeigt deutlich seine Sympathie für die Aktivisten.

Perfektes Timing, sollte man meinen: Während die Debatte um die Rettung des Sterkrader Waldes zum möglicherweise „neuen Hambi“ hochkocht, zeigt von Donnerstag, 20. April bis Dienstag, 25. April, um 20 Uhr (am Sonntag um 18 Uhr) das LVR-Industriemuseum in Verbund mit seinem Altenberger Nachbarn an der Hansastraße 20, dem Kino im Walzenlager, den preisgekrönten und mitreißenden Dokumentarfilm „Barrikade“ von Regisseur David Klammer.

Prominenter Gast des Protestcamps im Dannenröder Forst: Der Pianist Igor Levit spielte auf Einladung von Greenpeace im Wald Klavier. Foto: Boris Roessler / dpa

Mehrere Monate lang begleitete der Dokumentarfilmer eine Gruppe von Umweltaktivisten bei ihrer Besetzung des Dannenröder Forsts in Hessen im Jahr 2020, einer Protestaktion gegen den Bau der Autobahn A 49 von Kassel nach Schwalmstadt. Die Sympathie des Filmemachers gilt eindeutig den Klimaschützern, die mit viel Kreativität, fröhlicher Anarchie und Idealismus die zum Teil schwierigen Bedingungen des Lebens in der Natur – und in 20 Meter Höhe gezimmerten Baumhäusern – aushalten.

Mit Kreativität, Mut und Musik

Zwar stellt der Film, der mit schön fotografierten Bildern aufwartet, keine kritischen Fragen an die Aktivisten, doch er dämonisiert auch nicht die Polizei und transportiert nachvollziehbar das Ambiente im Camp.

Im Oktober 2019 hatte die Waldbesetzung begonnen. Ein Jahr später begannen die Räumung und die Rodung der Schneise für die A 49. Mit Kreativität, Mut und Musik – sogar der sonst in großen Konzertsälen gefragte klassische Pianist Igor Levit gab ein Gastspiel auf kühlem Waldesgrund – leisteten die Besetzer zivilen Ungehorsam, bis schließlich am 8. Dezember 2020 der letzte Baum mit dem letzten Baumhaus fiel.

David Klammer dokumentierte die Proteste gegen die Rodung des Dannenröder Forstes von September bis Dezember 2020.

Karten zu 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, gibt’s online beim Walzenlagerkino.

