Kreuz Oberhausen Wald weicht Autobahn: SPD will mehr Ersatzbäume in der Stadt

Oberhausen. Weil das Autobahnkreuz Oberhausen ausgebaut wird, müssen viele Bäume gefällt werden. Für Ersatz fehlt Platz. Die SPD will das nicht hinnehmen.

Noch wird gestritten um den konkreten Ausbau des Oberhausener Autobahnkreuzes . Fest steht: Im Sterkrader Wald werden viele Bäume für die Erweiterung weichen müssen. Für sie Ersatz zu schaffen, ist nicht einfach. Im Stadtgebiet sei schlicht zu wenig Platz für eine ausreichende Ersatzpflanzung. Mit dieser Aussage der Stadt will sich die Oberhausener SPD nicht zufrieden geben – und richtet sich mit einer Anfrage an die Verwaltung.

„Oberhausen ist durch die Großprojekte, die auf uns zurollen, in einer besonderen Situation“, sagt Manfred Flore, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion – und meint etwa den Bau der Betuwe-Linie , den Emscherumbau oder eben auch die Ertüchtigung des Autobahnkreuzes . „All diese Projekte kosten viel Fläche und reduzieren unseren Baumbestand. Darum dürfen Ausgleichsflächen nicht alleine außerhalb der Stadtgrenzen ausgewiesen werden, wir brauchen sie dringend in unserer Stadt.“

Um die Möglichkeiten auszuloten, will der frisch gewählte Bürgermeister von der Verwaltung etwa erfahren, ob es bei der Stadt so etwas wie ein Kompensationsflächenkataster gibt, das sowohl durchgeführte Maßnahmen als auch Potenzialflächen verzeichnet. „Außerdem wollen wir von der Verwaltung wissen, durch welche Maßnahmen oder Planungsprozesse innerstädtisch Ausgleichsflächen definiert und nutzbar gemacht werden können“, so Flore. „Wir suchen Lösungen, wie wir unter Umständen auch unkonventionell Flächen finden können für innerstädtische Baumpflanzungen.“