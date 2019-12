Oberhausen. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren können sich ab sofort als Kandidaten für das neue Oberhausener Jugendparlament registrieren lassen.

Oberhausen: Wahl des fünften Jugendparlaments startet

Ab sofort können sich Jugendliche, die mindestens 13 und unter 18 Jahren alt sind, als Kandidatin oder Kandidat über www.jugendparlament-oberhausen.de für die Wahl des fünften Jugendparlaments registrieren.

Die Amtszeit des vierten Jugendparlaments geht im Mai 2020 zu Ende. Im Juni 2020 findet die konstituierende Sitzung des fünften Jugendparlamentes statt. Seit 2012 wählen die Jugendlichen ihr eigenes Parlament, das sich in die Politik einmischt, die Interessen der Jugendlichen einbringt und selbst Aktionen startet.

Zwei Delegierte pro Schule können entsendet werden

„Wir konnten den Jugendlichen in unserer zweijährigen Amtszeit die Kommunalpolitik näher bringen und haben einige tolle Projekte auf die Beine stellen können“, sagt der derzeitige Vorsitzende Timur Tuna. „Wir können stolz darauf sein, dass wir die Arbeit der vorherigen Jugendparlamente erfolgreich weiterführen durften“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Anna Makrlik.

Pro Schule können zwei Delegierte in das Jugendparlament entsendet werden. Jugendliche, die in Oberhausen wohnen, jedoch hier nicht zur Schule gehen, können sich bei der Koordinierungsstelle der Wahl melden: Telefon 825 2901 oder per E-Mail an jugendparlament@oberhausen.de. Ihnen wird eine Kandidatur an einer Schule in der Nähe ihres Wohnortes ermöglicht.