Waghalsiges Wendemanöver – Polizei verfolgte Motorroller

Oberhausen. Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, fuhr ein Motorroller-Fahrer mitten durch den Altenbergpark. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Mittwochabend wurde eine Polizeistreife auf einen Motorrollerfahrer aufmerksam, der beim Anblick des Streifenwagens der Polizei Oberhausen ein waghalsiges Wendemanöver durchführte.

Aufgrund des Verkehrsverstoßes und der augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeit entschlossen sich die Polizisten, den Motorrollerfahrer anzuhalten. Der reagierte jedoch nicht auf deren Anhaltezeichen und beschleunigte sein Fahrzeug noch zusätzlich.

Passanten gefährdet

Um der Polizeikontrolle zu entgehen, fuhr der 30-jährige Motorroller-Fahrer unter anderem durch den Altenbergpark, in dem zu diesem Zeitpunkt noch viele Passanten mit Kindern unterwegs waren.

Der Rollerfahrer wurde später gestellt. Die Polizei Oberhausen sucht nun Zeugen, die mitteilen können, ob es im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt zu gefährlichen Situationen am Altenbergpark oder an anderen Straßen gekommen ist: „Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter 0208-8260 oder per E-Mail unterpoststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.“