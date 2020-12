Wachsame Nachbarn verhindern in Oberhausen Wohnungseinbrüche

In der vergangenen Woche scheiterten in Oberhausen nach Angaben der Polizei sechs von insgesamt acht angezeigten Wohnungseinbrüchen. (Symbolbild)

Oberhausen. Eine wachsame Nachbarin konnte in Oberhausen einen Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus verhindern.

Eine wachsame Anwohnerin hat am Donnerstag, 3. Dezember, um die Mittagszeit verdächtige Geräusche im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Stöckmannstraße in Oberhausen wahrgenommen. Wie die Polizei mitteilt, verließen die ungebetenen „Besucher“ fluchtartig das Haus, als sich die Frau bemerkbar gemacht hatte. Die sofort alarmierten Polizisten fanden an der Wohnungstür eines Nachbarn Einbruchsspuren .

In der vergangenen Woche scheiterten in Oberhausen nach Angaben der Polizei sechs von insgesamt acht angezeigten Wohnungseinbrüchen an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn. In einem dieser Fälle untersuchen die Ermittler, ob der angezeigte Sachverhalt sich so zugetragen haben kann. Wie in jedem Jahr seien Einbrecherbanden in den Monaten vor und nach Weihnachten besonders oft unterwegs, teilt die Polizei weiter mit. Auch wenn Polizisten ständig in Oberhausen auf Streife sind und nach Kriminellen Ausschau halten, seien die Beamten auf die Unterstützung und Aufmerksamkeit aller Bürger angewiesen, die bei verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf kontaktieren.

