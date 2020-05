Wachen in Stadtmitte und Sterkrade nehmen wieder Anzeige auf

Oberhausen. Die Polizei öffnet die Wachen am Friedensplatz und am Wilhelmplatz wieder fürs Publikum. Mund-Nasen-Schutz ist für alle Besucher Pflicht.

Wer bei der Polizei eine Anzeige machen will, kann nun wieder zu den Wachen am Friedensplatz in Alt-Oberhausen und am Wilhelmplatz in Sterkrade kommen.

Diese Wachen waren im Zuge der Corona-Krise für den Publikumsverkehr gesperrt worden, eine zentrale Anzeigenaufnahme der Polizei Oberhausen war eingerichtet worden, die nun aufgelöst ist.

Die Polizeipressestelle erklärt in einer aktuellen Mitteilung: „Die Wachen am Friedensplatz und am Wilhelmplatz sind wieder betretbar. Gegen eine Ansteckungsgefahr helfen verschiedene Schutzmaßnahmen und Hygienebestimmungen. Wie in den Geschäften besteht eine Pflicht, die mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.“

Anzeige auch online möglich

Trotz dieser weiteren Lockerungen weist die Polizei zugleich auf die Möglichkeit hin, Anzeigen online zu erstatten. Über die Homepage www.polizei.nrw.de kann man das erledigen.

Auch die Dienststelle Waffenrecht auf der Lindnerstraße 94 in Lirich ist wieder persönlich erreichbar – auch hier gilt: „Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach telefonischer Vereinbarung vergeben werden, es besteht ebenfalls die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zutragen.“