In der Nacht von Montag auf Dienstag könnte es auch in Oberhausen gewittern und stark regnen.

Wetter Vorwarnung: Gewitter und Starkregen in Oberhausen möglich

Oberhausen. Die Unwetterzentrale NRW hat eine amtliche Vorwarnung ausgesprochen. Ab Montagabend wird es nass, es könnte gewittern und stürmen.

Die Unwetterzentrale NRW hat eine amtliche Vorwarnung ausgesprochen. Ab 20 Uhr, so die derzeitige Prognose, gilt Warnstufe Gelb, Gewitter und Starkregen sind möglich. Das Portal kachelmannwetter.com warnt zudem vor möglichen Sturmböen.

Die Temperaturen sollen demnach noch am Montag stark fallen, auf bis zu 22 Grad. Seit dem Wochenende herrschen in Oberhausen bislang Temperaturen um die 30 Grad. Der Spätsommer hat in der ersten September-Hälfte noch einmal alles gegeben. Ab Dienstag dürfte damit erstmal wieder Schluss sein.

Die Vorwarnung der Unwetterzentrale gilt zunächst bis Dienstag, 8 Uhr. Der Deutsche Wetterdienst hat bislang keine Warnung für Oberhausen ausgesprochen.

