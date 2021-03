Vorverkauf für internationales Kurzfilmfestival startet

Oberhausen. „This is Short“ vereint auf einer Plattform für drei Monate vier Festivals mit hunderten Filmen: Oberhausens Kurzfilmtage zählen zum Viererbund.

Die Internationalen Kurzfilmtage und die drei verbündeten Festivals „Go Short“ in den Niederlanden, „Vienna Shorts“ in Österreich sowie „Short Waves“ in Polen öffnen am 1. April einen gemeinsamen Zugang zu ihren vier Online-Auftritten und weiteren eigens kuratierten Online-Inhalten.

Die gemeinsam Plattform „This is Short“ bietet neben einer Vielzahl an Programmen ein einzigartiges Novum: „New Point of View“ ist der erste von vier europäischen Festivals gemeinsam organisierte Filmwettbewerb. Ab sofort gibt’s für 25 Euro die Pässe für das dreimonatige Angebot mit hunderten von Kurzfilmen auf thisisshort.com.

Der Festival-Verbund geht vom 1. April bis zum 30. Juni als Projekt des Europäischen Kurzfilmnetzwerks (ESFN) online, das 2018 von den vier Festivals gegründet wurde. Die Plattform ermöglicht Zugang zu vier Filmfestivals, schafft ein einmaliges Online-Festivalerlebnis und bietet hunderte von handverlesenen Filmen, darunter der neue Kurzfilmwettbewerb, Interviews und Gespräche sowie die Möglichkeit für den eigenen Lieblingsfilm zu stimmen.

Durchblick bei vier europäischen Festivals: Hier eine Aufnahme aus „Psychotel“ von Susannah Gent. Foto: Susannah Gent / Internationale Kurzfilmtage

Das Programm von „This is Short“ besteht aus eigens zusammengestellten, gemeinsam von den ESFN-Mitgliedern kuratierten Inhalten. Jeder Film und jedes Programm stehen für bestimmte Intervalle online zur Verfügung. Darüber hinaus erlaubt die Plattform Zugang zu den Online-Auftritten der vier Festivals während ihrer jeweiligen Zeiträume: für „Go Short“ vom 8. bis 25. April, für Oberhausens Internationale Kurzfilmtage vom 1. bis 4. Mai, für „Vienna Shorts“ vom 27. Mai bis 1. Juni und für „Short Waves“ vom 14. bis 20. Juni. Alle Filme auf „This is Short“ laufen ohne regionale Einschränkungen in der Originalversion mit Untertiteln.

Online-Pässe für Cineasten und Fachpublikum

Für unbeschränkten Zugang zu den Angeboten der Plattform und der vier Festivals werden zwei verschiedene Pässe angeboten. Beide Pässe beinhalten Zugang zum gesamten Angebot über den ganzen Zeitraum von drei Monaten. Einzeltickets für Filme oder Programme werden nicht verkauft. Der mit 25 Euro etwas günstigere und für das Gros der Zuschauer interessantere Pass für Cineasten bietet unbeschränkten Zugang zu mehr als 300 Kurzfilmen. Täglich neue Filme, sorgfältig kuratierte Programme und eine hochkarätige Filmauswahl in sechs verschiedenen Kategorien gehören ebenso dazu wie Interviews mit Filmemachern und Einblicke von Insidern sowie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsfilm zu stimmen und die Programme zu kommentieren.

Der „Industry Pass“ für 30 Euro bietet dem Fachpublikum zusätzlich Kontaktdaten zu allen ausgewählten Filmen, Zugang zur gemeinsamen Videothek der vier Festivals sowie zu ausgewählten Fachinhalten.