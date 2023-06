Um Fußball, Fankultur und Politik geht es bei einem Vortrag des Sportjournalisten Felix Tamsut in Oberhausen. (Symbolbild)

Diskussion Vortrag: Was israelischer Fußball mit Politik zu tun hat

Oberhausen. Sportjournalist Felix Tamsut spricht in Oberhausen über israelischen Fußball, Fankultur und Politik. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Um Fußball, Fankultur und Politik geht es bei einem Vortrag des Sportjournalisten Felix Tamsut in Oberhausen. Der in Deutschland lebende Israeli spricht über den israelischen Fußball, zeigt Verbindungen zu deutschen Fans auf und verdeutlicht, wie sich die Politik und Gesellschaft des jüdischen Staates in diesem Sport und seiner Fankultur widerspiegeln.

Der Wettkampf um den Ball sei immer auch ein Stück weit politisch, erklärt der gemeinnützige Verein Solidarische Gesellschaft (SoG), die die Diskussionsveranstaltung organisiert. Auch wenn die Publikumszahlen nicht mit denen in Deutschland vergleichbar seien, spiele Fußball in Israel eine große Rolle.

Der Vortrag „Fankultur in Israel. Fußball, Fankultur und Gesellschaft – alles ist politisch“ von Felix Tamsut beginnt am Sonntag, 2. Juli 2023, um 18 Uhr im Unterhaus (Friedrich-Karl-Straße 4) in der Nähe des Oberhausener Hauptbahnhofs. Der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen