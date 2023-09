Vorträge über Krebs: Wie man der Erkrankung vorbeugen kann

Ein Teil der Veranstaltungen findet in der ASO Alteneinrichtung an der Elly-Heuss-Knapp-Straße 3 statt.

Oberhausen. Die Woche vom 25. bis zum 29. September wird der Krebsprävention gewidmet. Oberhausen Krankenhäuser laden zu Info-Veranstaltungen ein.

Wie kann man einer Krebserkrankung vorbeugen? Dieser Frage geht die nationale Woche der Krebsprävention vom 25. bis zum 29. September nach. In Oberhausen informieren an zwei Tagen Experten von Kliniken über Ernährung und Risikofaktoren.

Erstmals kooperiert zu diesem Anlass der Bereich Gesundheit der Stadt Oberhausen mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement. In der ASO Alteneinrichtung, Elly-Heuss-Knapp-Straße 3, klären am Dienstag, 26. September, Experten über die Krebserkrankung auf. Am Vormittag, ab 12.30 Uhr, referiert die niedergelassene Onkologin Frau Dr. Steiniger über Risikofaktoren zur Krebsentstehung. Im Anschluss daran laden Expertinnen und Experten zum Gespräch ein. Um 14.30 Uhr spricht Dr. von Gerstenbergk-Helldorff, Leitender Oberarzt an der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen, in einem Vortrag über Darmkrebsprävention.

Experte klärt über die richtige Ernährung auf

Am 27. September findet zwischen 17 und 19.30 Uhr ein Workshop zum Thema „Krebsprävention durch Ernährung“ durch die Dozentin Martina Musche im Zinkweißgebäude, Schwartzstraße 73, statt. Mehr Informationen über die Experten gibt es auf www.fitgut.de.

Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen zwingend erforderlich, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Anmelden können sich Interessierte auf der Seite https://beteiligung.nrw.de.

