Vorträge des Brust-Zentrums zu Brustkrebs online verfolgen

Oberhausen. Per Videokonferenz können sich Frauen in eine Online-Vortragsreihe des Brustzentrums schalten. Der erste Vortrag ist am Dienstag, 13. Juli.

Durch die Corona-Pandemie haben viele Frauen die Vorsorgeuntersuchungen bei ihrem Gynäkologen verschoben oder erst gar nicht wahrgenommen. Dabei gilt gerade beim Thema Brustkrebs: Je früher eine Erkrankung festgestellt wird, desto eher kann die Therapie starten, was die Erfolgschancen deutlich erhöht.

Daher startet das Brust-Zentrum Mülheim/Oberhausen (BZMO) am Dienstag, 13. Juli, mit einer Online-Vortragsreihe rund um das Thema. Während der einstündigen Veranstaltungen (jeweils um 18 Uhr) erklären Experten die verschiedenen Bausteine der Prävention, Diagnose und Therapie von Brustkrebs. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Selbstabtastung der Brust

Am ersten Abend zeigt Breast Care Nurse Heike Janz zusammen mit Oberärztin Anke Pollmanns anhand eines Tastmodells, wie sich Frauen selbst abtasten können. Diese Selbstuntersuchung kann und sollte jede Frau einmal pro Woche durchführen, um selbst mögliche Knoten oder Veränderungen ihrer Brust frühzeitig festzustellen. Die kostenlosen Vorträge finden per Zoom statt, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Zoom-Einwahldaten lauten: Meeting-ID: 917 395 6218 und Kenncode: 709736.

Die Themen der Reihe im Überblick: 13. Juli: Selbstabtastung der Brust – ein wichtiger Baustein in der Früherkennung von Brustkrebs. 24. August: Knoten in der Brust – moderne Diagnostik zur Abklärung. 14. September: Brustkrebs neu entdeckt – wie geht es weiter? Leitliniengerechte Therapiekonzepte. 12. Oktober: Brustkrebs in der Familie – habe ich nun ein erhöhtes Risiko? 23. November: Operative Therapiemöglichkeiten bei neu entdecktem Brustkrebs. 7. Dezember: Ich habe Brustkrebs – wer und was hilft mir neben meinen Ärzten weiter?

