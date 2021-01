Vorsicht: Gefälschte Profile von Gerburg Jahnke auf Facebook

Oberhausen Betrüger kopieren Facebook-Profile, um Daten von Freunden zu ergaunern. Auch von der Kabarettistin Gerburg Jahnke gibt es gefälschte Seiten.

Dass die Oberhausener Kabarettistin Gerburg Jahnke neben ihrer ganz offiziellen Facebook-Seite "Gerburg Jahnke" gleich zwei weitere Facebook-Profile unter ihrem Namen öffentlich einsehbar hat, bemerkte sie erst durch ihre Fans. „Die User haben mich darauf hingewiesen, dass es da auf Facebook eine Gewinnspielseite gibt", erzählt Jahnke auf Anfrage der Redaktion.



Bei den beiden Profilen mit ihrem Namen handelte es sich nicht um offizielle Fanseiten, die Gerburg Jahnke selbst erstellt hat, sondern um gefälschte private Seiten, die auch Anfragen verschicken können, um Fans und Facebook-Freunde der Oberhausener Künstlerin abzugreifen. „Die beiden Fake-Seiten locken mit Freundschaftsanfragen, was ich ja mit meiner Seite gar nicht mache."

Gefälschte Profile teilen Gewinnspiele



Denn Jahnke bespielt eine offizielle Facebook-Seite für Organisationen oder Berühmtheiten und keine private Profilseite. Eine solche Facebook-Seite kann nach den Facebook-Programmen grundsätzlich keine Freundschaftsanfragen verschicken, sondern sammelt Likes (Fans) und Abonnenten ein. Auf den gefälschten Profilen wurde ein Gewinnspiel geteilt: Die bisher unbekannten Täter behaupten dabei, dass sich dieses Spiel Gerburg Jahnke selbst ausgedacht habe. Das stimmt natürlich nicht, Jahnke hat weder etwas mit diesen privaten Profil-Seiten noch mit den Gewinnspielen irgendetwas zu tun.



Der Trick dieser Profilseiten-Ersteller: Die Seiten sehen relativ professionell aus, da sie Veranstaltungen mit Frau Jahnke teilen und Fotos von der Kabarettistin veröffentlichen. Wer allerdings gutgläubig darauf reinfällt und beim Gewinnspiel mitmacht, wird von den Tätern per Nachricht kontaktiert, dass sie angeblich Geld gewonnen hätten. Sie bekämen den Gewinn allerdings erst, wenn sie ihre geheimen Kontodaten zusenden würden.



Das Phänomen ist den Fachleuten unter dem Namen Phishing bekannt. Polizeisprecher Axel Deitermann beschreibt das Vorgehen der Kriminellen so: „Eine falsche Internetseite wird erstellt, um in der Regel Personendaten oder Bankdaten abzufischen. Es gibt viele unterschiedliche Methoden, eine davon ist die Übernahme von vertrauensvollen Identitäten auf die eigene falsche Seite und das Einfordern persönlicher Daten (Personaldaten/Bankdaten/etc.), um zum Beispiel Betrügereien vorzunehmen." In Oberhausen gab nach Angaben der Polizei im vergangenen Jahr immerhin 13 angezeigte Fälle.​



Gerburg Jahnke hat die Fake-Profilseiten gemeinsam mit Freunden und Bekannten natürlich dem Social-Media-Giganten Facebook gemeldet, um diese abzuschalten. Doch das kalifornische Unternehmen mit Zweigstelle in Deutschland reagierte nicht. Internet-Fachleute wissen: Umso mehr Leute die beiden gefälschten Profile melden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese gelöscht werden. „Ich habe vor Weihnachten die Community gebeten, die beiden Seiten bei Facebook zu melden. Die Leute sind so zauberhaft und schreiben mir dann, wenn sie die Seiten gemeldet haben“, schwärmt Jahnke im gemeinsamen Podcast "Frau Feller & Frau Jahnke" mit Kabarettistin Lisa Feller. Zudem habe sie den Vorfall bei der Polizei Oberhausen gemeldet.



Zwar sind wohl daraufhin zwei Fake-Seite gelöscht worden, immer noch sind aber gefälschte Seiten im Umlauf. So meldete eine Facebook-Nutzerin eine neue gefälschte Seite mit dem Namen "Gerburg Give Away" und einem Profilfoto der Kabarettistin, die derzeit noch auffindbar ist.

Polizei Oberhausen gibt Tipps für Betroffene und zur Prävention

Nach Auffassung der Oberhausener Polizei kann man sich gegen das Kopieren von Daten oder eine Übernahme von Identitäten nicht grundsätzlich schützen. Schließlich sind Facebook-Seiten relativ einfach nachzubauen. Deshalb rät die Polizei, man müsse das Internet selbst überwachen und Löschungen im Fall des Falles beantragen. Nutzt jemand einen anderen Namen als seinen eigenen sei dies erst einmal nicht verboten, verstoße aber gegen die Geschäftsbedingungen des Seitenanbieters, erklärt Deitermann.



Wenn Nutzer bereits Zahlungsdaten weitergegeben haben, sollten sie ihr eigenes Bankkonto sperren und die Umsätze kontrollieren. Zudem sollten sich Betroffenen mit ihrer Bank in Verbindung setzen und neue Passwörter und Pins für das Konto erstellen, rät die Polizei. „Wenden Sie sich bei Geldforderungen Unbekannter an die Polizei, die Verbraucherzentrale oder suchen Sie Rat bei einem Rechtsbeistand. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Daten abgeschöpft wurden: Erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle – auch bei einem vagen Verdacht. Als Opfer von Internetkriminalität haben Sie die gleichen Rechte wie Opfer anderer Straftaten auch", teilt Deitermann mit.



>>> Tipps zum Schutz vor Phishing <<<

Aktualisierungen von Software und Betriebssystemen sollten auf allen Geräten immer sofort durchgeführt werden. Darüber hinaus ist ein Antivirenprogramm wichtig, um den Computer zu schützen. „Seien Sie skeptisch bei E-Mails unbekannter Absender. Ihre Bank, Diensteanbieter oder Behörden bitten niemals per E-Mail darum, persönliche Daten wie Passwörter über einen Link zu ändern", heißt es auf der Internetseite für polizeiliche Kriminalprävention, die noch weitere Tipps zusammengestellt hat.

Bei Zweifeln sollte man sich die Echtheit einer E-Mail vom Absender telefonisch bestätigen lassen. Dabei ist es wichtig, nicht die Telefonnummer aus der E-Mail nutzen. Zudem ist Vorsicht bei Anhängen mit Formaten wie .exe oder .scr geboten. Diese können Schadsoftware direkt auf die Gerät laden.

