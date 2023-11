Vorbildlich Hilfe geleistet: Top-Busfahrer von Oberhausen

Oberhausen. Wer ist der Top-Busfahrer von Oberhausen? Die Stoag hat eine Antwort parat. Dabei spielt eine vorbildliche Rettungsaktion eine wichtige Rolle.

Ein Busfahrer der Stoag hat an der Autobahnabfahrt Dinslaken-Süd auf vorbildliche Weise Unfallhilfe geleistet. Jetzt ist der Oberhausener dafür in besonderer Weise ausgezeichnet worden.





Der besagte Unfall spielte sich im äußersten Stadtnorden ab, wie die Stoag berichtet. Es war in den frühen Morgenstunden und zu dieser Zeit noch dunkel, als Stoag-Busfahrer Thorsten Mielke mit dem Bus der Linie 954 in Walsumermark unterwegs war, um dort mit dem Fahrzeug an der Haltestelle Hirschkamp „einzusetzen“ – das heißt den regulären Liniendienst zu beginnen. >>> auch interessant:So bringt Oberhausen neue Elektro-Linienbusse auf die Straße





An der nahegelegenen Autobahnabfahrt Dinslaken-Süd sah der 52-Jährige in diesem Augenblick am linken Fahrbahnrand ein Auto, das sich überschlagen hatte und auf dem Dach liegengeblieben war. Der Fahrer hatte sich nicht aus eigener Kraft befreien können und befand sich noch im Fahrzeug.

Ohne einen Moment zu zögern hielt Busfahrer Thorsten Mielke mit dem Linienbus, schaltete die Warnblinkanlage an und kontaktierte sofort die Stoag-Leitstelle, um für Hilfe zu sorgen. Dann eilte er zu dem auf dem Dach liegenden Pkw und schaffte es sogar, den zum Glück unverletzten 23-jährigen Fahrer aus dem Auto zu befreien. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte er sich im Bus um den jungen Mann.

Acht Jahre sei dieser Vorfall nun her, berichtet Stoag-Sprecherin Sabine Müller. Nun ist Thorsten Mielke für diesen beherzten Rettungseinsatz als einer von bundesweit 22 Lieblingsbusfahrern nominiert worden.

Erstmals gestarteter Wettbewerb würdigt engagierte Arbeit der Busfahrer

Im Zuge des bundesweiten Wettbewerbs „Lieblingsbusfahrer/in gesucht“, einer gemeinsamen Initiative von Fahrgastverband Pro Bahn, DB Regio, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo), konnten Fahrgäste ihren Lieblingsbusfahrer oder ihre Lieblingsbusfahrerin vorschlagen und die persönliche Bus-Geschichte dazu erzählen. Mit dem erstmals gestarteten Wettbewerb möchten die Initiatoren die engagierte Arbeit der rund 100.000 Busfahrer im Deutschland in den Blick rücken.

Über 2300 Beiträge seien eingereicht worden, heißt es. Aus diesen Zusendungen habe die Jury aus Expertinnen und Experten der Bus- und Verkehrsbranche insgesamt 22 Favoriten ausgewählt. Die Geschichte über den Einsatz von Thorsten Mielke war mit dabei.

Stoag-Geschäftsführer Werner Overkamp freut sich für den Busfahrer. „Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich die Verantwortung für die zuverlässige, pünktliche und sichere Beförderung übernehmen und die sich um ihre Fahrgäste auf ihre ganz besondere Art und Weise kümmern.“ >>> auch interessant:Stoag hat jetzt 17.300 Abonnenten fürs Deutschland-Ticket

Bei der Stoag sind insgesamt 333 Busfahrerinnen und Busfahrer aktiv

Bei der Stoag sind insgesamt 333 Busfahrerinnen und Busfahrer für die Kunden unterwegs. Öffentliche Anerkennung dafür gebe es nur selten, meint der Stoag-Chef. Umso mehr freue er sich, dass der Einsatz von Thorsten Mielke nun auch auf diese Weise gewürdigt worden sei.

„So ein Ereignis vergisst man auch nach mehreren Jahren nicht“, erinnert sich Thorsten Mielke an seine Hilfsaktion an der Autobahnabfahrt. Schon seit 27 Jahren ist er für die Stoag am Bus-Steuer präsent. Ein Poloshirt mit dem Aufdruck „Lieblingsbusfahrer“ hat es als Teil der Auszeichnung ebenfalls gegeben. Ob er es im Dienst mal trägt? Die Stoag-Kunden werden es ja sehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen