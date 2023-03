Das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst in Oberhausen startet am Wochenende, 4. und 5. März 2023, in die Outdoor-Saison.

Programm Von Yoga bis Rosenschnitt: Outdoor-Kurse am Haus Ripshorst

Oberhausen. Das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst startet mit vier Angeboten in die Outdoor-Saison. Die Kurse finden an der frischen Luft statt.

Von Yoga bis Rosenschnitt – das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst in Oberhausen startet am Wochenende, 4. und 5. März 2023, in die Outdoor-Saison. Auf dem Programm stehen vier Kurse, zu denen man sich noch kurzfristig (bis zum 2. März) anmelden kann.

Los geht es am Samstag, 4. März, von 11 bis 12 Uhr mit Yoga im Grünen. Das Motto: „Entspannung & Bewusstsein“. Yogalehrerin Nadine Küppers bringt den Teilnehmenden unter anderem Atemübungen und Beckenbodenyoga bei. Der Kurs ist auch für Anfängerinnen und Anfänger geeignet. Er findet draußen statt – warme (und bequeme) Kleidung ist also von Vorteil. Bitte Yogamatte und etwas zu trinken mitbringen. Kosten: 8 Euro.

Radtouren planen: Welche Apps und Karten sind hilfreich?

Weiter geht es am Samstag von 13 bis 15 Uhr mit einem Vortrag von Melanie Hundacker zum Thema „Resilienz durch Stressbewältigung“. Die Teilnehmenden setzen sich mit ihren eigenen Stressauslösern auseinander und lernen Lösungsansätze kennen. Kosten: 10 Euro.

Nachmittags steht am Samstag dann von 16 bis 17.30 Uhr ein Workshop auf dem Programm, bei dem es um die Planung von Radtouren geht. Teilnehmende lernen das Knotenpunktsystem kennen und erfahren, welche Karten und Apps hilfreich sind. Dozentin ist auch hier Melanie Hundacker. Kosten: 10 Euro. Treffpunkt für diesen und die beiden anderen Kurse ist das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, 46117 Oberhausen.

Am Sonntag, 5. März, gibt es von 11 bis 13 Uhr ein Angebot für Rosenfans. Im Bauerngarten erklärt Hermann Rippl vom RVR-Betrieb Ruhr Grün, wann und wie Rosen am besten beschnitten werden. Bitte Rosenschere und Handschuhe mitbringen. Kosten: 8 (Erwachsene) bzw. 5 Euro (Kinder). Treffpunkt ist der Eingang des Bauerngartens am RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst.

Anmeldung für alle Kurse möglichst bis zum 2. März: 0208 3770940 oder hausripshorst@rvr.ruhr. Infos: www.ripshorst.rvr.ruhr

