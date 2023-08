Von Kriebelmücke gebissen: Fuß wird dick wie ein Ballon

Oberhausen. Die kleinen Insekten reißen ein Loch in die Haut ihrer Opfer, um an das Blut zu kommen. Eine Oberhausenerin leidet wochenlang unter den Folgen.

Ein Fuß dick wie ein Ballon ist die Folge eines fiesen Insektenstichs, den eine Oberhausenerin sich beim Blumengießen eingefangen hat. Wobei „Stich“ nicht ganz richtig ist. Es handelt sich vielmehr um einen Biss der Kriebelmücke, die eigentlich statt Menschen viel lieber Kühe beißt.

Doch allzu wählerisch scheinen die kleinen, schwarzen Zweiflügler nicht zu sein. Unsere Leserin wird fast jedes Jahr einmal von einer Kriebelmücke gebissen, berichtet sie. Die Insekten, die mehr wie eine Fliege aussehen als eine Mücke, reißen mit ihren Beißwerkzeugen ein Loch in die Haut. In der Wunde sammelt sich Blut, das die zwei bis sechs Millimeter kleinen Tiere dann aufsaugen. Ihr Speichel betäubt die Wunde und verhindert, dass das Blut gerinnt. Übrigens nähert sich die Kriebelmücke geräuschlos und landet so sanft auf der Haut, dass ihre Opfer es gar nicht bemerken.

Kriebelmücke: Wunde nach dem Biss sofort desinfizieren

So sah das Bein unserer Leserin vier Tage nach dem Biss der Kriebelmücke aus. Foto: Privat

Die Bissstelle ist zunächst nur durch einen kleinen Blutpunkt zu erkennen. Sie kann aber auch stark anschwellen und, da das Blut wegen des Mückenspeichels nicht gerinnt, mit Blutergüssen einhergehen. Wie bei unserer Leserin. „Nach einer Woche ist der Fuß noch dick wie ein Ballon geworden“, schreibt sie uns. Erst nach zwei Wochen sei der Knöchel wieder etwas abgeschwollen.

>>>Auch interessant:Notambulanzen: Ärzte rätseln über massenhaft Insektenstiche

Sie empfiehlt, die Wunde sofort nach dem Biss zu desinfizieren und mit antiallergischen Cremes zu behandeln. Schwillt die Stelle dennoch an, „kann man nur noch kühlen, Creme mit Cortison verwenden oder sich beim Arzt Penizillin oder Antibiotika verschreiben lassen“. All das soll einer Infektion vorbeugen. Außerdem gilt – auch wenn es schwierig ist: nicht kratzen! Denn so könnten Bakterien in die Wunde gelangen und das Infektionsrisiko steigt.

Kriebelmücken mögen es schwül-warm

Am besten ist es aber, wenn es gar nicht erst zu einem Biss kommt. „Normalerweise sprühe ich mich immer mit Anti-Brumm ein, wenn ich in den Garten gehe“, gibt unsere Leserin einen Tipp. Einmal, um kurz die Blumen zu gießen, habe sie das jedoch versäumt. „Und da war es schon passiert.“ Sie rät zur Vorsicht bei schwül-warmem Wetter und in der Nähe von Teichen oder Wasserstellen. Dort halten sich Kriebelmücken nämlich besonders gerne auf. In geschlossenen Räumen sind sie hingegen kaum anzutreffen.

Sprechstunde: Warum der Biss der Kriebelmücke so gefährlich ist Sprechstunde- Warum der Biss der Kriebelmücke so gefährlich ist

Den ganzen Sommer nicht rauszugehen, ist also eine – nicht wirklich praktikable – Möglichkeit, dem kleinen geflügelten Fiesling aus dem Weg zu gehen. Andere Hilfsmittel sind Mückenschutzmittel, lange Kleidung und geschlossene Schuhe. Die in Deutschland vorkommenden Arten der Kriebelmücke übertragen zwar keine Krankheiten, sind aber nicht ganz ungefährlich. Der Biss kann allergische Reaktionen hervorrufen und im schlimmsten Fall eine Blutvergiftung zur Folge haben. Wenn Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Schwindel oder Herzrasen auftreten, sollten Betroffene unbedingt einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen