Von Kirmes bis Karneval: Hier impft die Stadt Oberhausen

Ihre Corona-Impfung können Menschen in Oberhausen in den nächsten Wochen auf der Kirmes, in Moscheen und auf dem Trödelmarkt erhalten.

Oberhausen. Oberhausen wird impfmüde. Um mehr Personen zu erreichen, setzt die Stadt mobile Impfteams dort ein, wo Menschen ihre Freizeit verbringen.

Die Stadt Oberhausen legt in der ins Stocken geratenen Impfkampagne noch einmal den Turbo ein und setzt das mobile Impfteam in den nächsten Wochen verstärkt dort ein, wo die Oberhausenerinnen und Oberhausener ihre Freizeit verbringen: von der Kirmes über Karneval bis zum Trödelmarkt. Jenseits von Arztpraxen und Impfzentrum sind dann nicht nur Erst-, sondern auch Zweitimpfungen möglich.

Am Donnerstag, 12. August, steht das Impfteam von 11 bis 18 Uhr vor dem Bero-Zentrum am Eingang Nord neben dem Ladenlokal des Geschäftes Action. Am Freitag, 13. August, wird von 11 bis 18 Uhr am Sterkrader Tor geimpft, und zwar auf der Freifläche an der Kreuzung Eugen-zur-Nieden-Ring und Bahnhofstraße. Einen Tag später, am Samstag, können sich Impfwillige von 10 bis 16 Uhr am Osterfelder Markt ihre Dosis abholen.

Am Sonntag, 15. August, bekommt der „Sommertreff der Karnevalsgarden“ von 10 bis 16 Uhr am Stadion Niederrhein an der Lindnerstraße Besuch vom Impfteam, hauptsächlich für die Zweitimpfung der Personen, die am 18. Juli im Kaisergarten geimpft wurden. Am Montag, 16. August, wird von 10 bis 16 Uhr im Quartiersbüro Tackenberg an der Wasgenwaldstraße 49 geimpft, am Dienstag, 17. August, von 10 bis 16 Uhr am Altmarkt.

Corona-Impfung auf der Kirmes in Sterkrade

Am Mittwoch, 18. August, erhalten Impfwillige von 15 bis 18 Uhr neben dem Corona-Testzelt der Kirmes „Sterkrader Sommervergnügen“ auf dem Hirschberg ihren Piks, am Donnerstag, 19. August, steht das Team von 10 bis 14 Uhr am Markt in Schmachtendorf. Centro-Gäste können am Freitag, 20. August, von 12 bis 18 Uhr, sowohl auf dem Luise-Albertz-Platz als auch auf dem Platz der Guten Hoffnung geimpft werden. Am Samstag, 21. August, unterbreitet die Stadt von 10 bis 16 Uhr, den Besucherinnen und Besuchern der Akşemseddin Camii Moschee an der Emmericher Straße 31 ein Impfangebot.

Ebenfalls am Samstag, 21. August, wird von 15 bis 18 Uhr auch wieder neben der Sterkrader Kirmes geimpft, am Sonntag, 22. August, von 10 bis 16 Uhr in der Hacı Bayram Camii Moschee an der Weißensteinstraße 62 – und zusätzlich von 11 bis 16 Uhr beim Trödelmarkt am Bero-Zentrum (Eingang Nord bei McDonald’s). Am Samstag, 28. August, macht das Impfteam dann erneut neben dem Kirmesplatz in Sterkrade Station.

„Niemand, der sich impfen lassen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren“, betont Krisenstabsleiter Michael Jehn noch einmal. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren werden mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) geimpft. Wer zur Erstimpfung kommt, erhält einen Termin für die Zweitimpfung. Mitbringen müssen die Impfwilligen ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis.

Corona-Impfung: so unbürokratisch wie möglich

Nicht zwingend nötig, aber um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, sollten außerdem folgende Vordrucke ausgefüllt und mitgebracht werden: das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff und der Anamnese- und Einwilligungsbogen. Die Vordrucke und weitere Infos gibt’s auf der Internetseite oberhausen.de/impfen.

„Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser ist das für die Gemeinschaft“, wirbt Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz für die Corona-Impfung. „Wir wollen allen denjenigen ein Angebot machen, die sich impfen lassen möchten, bisher aber nicht die Gelegenheit dazu hatten – und zwar so unbürokratisch wie irgend möglich.“

