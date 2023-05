Von Abgas bis Warnweste: Darauf schaut der TÜV

Oberhausen. Der Termin ist gebucht und das Fahrzeug steht bereit für die Fahrt zur Hauptuntersuchung. Doch was erwartet Halterinnen und Halter dort?

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen Autos, Motorräder und Co. in regelmäßigen Abständen zur Hauptuntersuchung (HU). Torsten Bartz, Leiter der TÜV-Nord-Station Oberhausen 1, erklärt, was beim Check passiert, wie man den Bericht richtig liest, welche Besonderheiten bei E-Autos gelten und wie es weiter geht, wenn keine neue Plakette ausgestellt wird.

Erst wenn die mehr als 150 gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollpunkte mängelfrei abgehakt sind, gibt es eine neue Plakette. Was im ersten Moment viel klingt, ist meist in 30 Minuten geschafft. Im Fokus der HU stehen: Bremsen, Lenkung, Sichtverhältnisse (Scheiben, Spiegel, Licht, Elektrik, Fahrerassistenzsysteme), Achsen inklusive Räder, Reifen und Aufhängungen, Fahrgestell sowie daran befestigte Teile, Ausstattungselemente wie Gurt, Hupe und Lenkradschloss sowie Umweltbelastungen durch eventuell auslaufende Flüssigkeiten, der Auspuff und die Kraftstoffanlage. Der letzte Punkt beinhaltet die sogenannte Untersuchung Motormanagement und Abgas, kurz UMA.

Was kostet der Check für die Sicherheit?

Von der Fahrzeugart bis zum zulässigen Gesamtgewicht spielen viele Faktoren für den Preis der HU eine Rolle; auch unterscheiden sich die Kosten von Bundesland zu Bundesland. „Die Preisunterschiede liegen aber in einem sehr überschaubaren Rahmen“, sagt Bartz. Teurer wird es allerdings, wenn ein Fahrzeug zur Nachuntersuchung muss oder die Frist mehr als zwei Monate verstrichen ist.

Von OM bis VU: So liest man den HU-Bericht

Ob man die HU bestanden hat, lässt sich auf einen Blick erkennen: Die Prüfplakette wird sofort erteilt, wenn dort OM (ohne festgestellte Mängel) steht. Auch bei dem Kürzel HW geht die Fahrt direkt weiter. Allerdings wurden Hinweise auf mögliche zukünftige Mängel entdeckt. Treten geringe Mängel, kurz GM zutage, müssen Halterinnen und Halter die Defekte sofort beheben. Steht in dem Dokument EM, ist man durchgefallen – es gibt erhebliche Mängel, die innerhalb eines Monats beseitigt sein müssen. Wenn gefährliche Mängel (VM) bestehen, wird dringend empfohlen, nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen. Prangt VU im Prüfbericht, ist das Fahrzeug verkehrsunsicher und wird stillgelegt.

E-Autos und Hybridfahrzeuge

Reine Elektroautos schneiden im Vergleich zu Verbrennern bei der HU besser ab. Denn ein E-Motor ist technisch weniger anspruchsvoll und hat weniger Verschleißteile, erklärt der Experte. Zu den Schwachpunkten von Stromern zählen die Reifen, da sie durch das hohe Drehmoment schneller abnutzen. Zudem kommt es bei den Bremsen häufiger zu Korrosionsschäden, weil die Scheiben und Beläge weniger stark beansprucht werden. Besonderes Augenmerk gilt der Batterie: Die empfindlichen Lithium-Ionen-Akkus sind bei Unfällen zwar gut geschützt, doch selbst kleine Schäden können zum Totalausfall führen.

