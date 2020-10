Oberhausen. Immer wieder in der Kritik: volle Busse und Haltestellen in Corona-Zeiten. Wie läuft es nach den Herbstferien in Oberhausen? Eine Momentaufnahme.

Die Herbstferien sind vorbei, Oberhausener Kinder und Jugendliche strömen wieder allmorgendlich in die Schule – und am Nachmittag nach Hause. In der Vergangenheit sorgte dies immer wieder für plötzlich überfüllte Busse und Haltestellen – und der damit verbundenen Kritik der übrigen Fahrgäste und der Eltern. Wie sieht es aktuell nach den Herbstferien am ersten Schultag aus?

Momentaufnahme am Montagmorgen in Sterkrade. Hier, an der Haltestelle Hagelkreuz, war es etwa nach den Sommerferien besonders schlimm. Gleich drei weiterführende Schulen liegen in der Nähe – die Haltestelle wird somit zum Drehkreuz vieler Oberhausener Schüler. Doch an diesem Morgen ist es vergleichsweise ruhig.

Ruhige Lage am Hegelkreuz

Zwischen 7.50 und 8.15 Uhr – also kurz vor Beginn der ersten Schulstunde – tut sich an der Haltestelle an der Steinbrinkstraße kaum etwas. Etwa sieben Busse halten in dieser Zeit, vereinzelt steigen Schüler aus. Bei einer Fahrt wollen rund zehn Jugendliche einsteigen – voller wird es an diesem Morgen nicht. Auch bei Stichproben am späteren Morgen sind keine Schüler an der Haltestelle zu sehen.

Auch an den nahe gelegenen Schulen selbst ist am Morgen nicht viel los. Um kurz nach 8 Uhr sind rund ums Sophie-Scholl-Gymnasium kaum Schüler zu sehen – dafür etliche Fahrräder. Statt mit dem öffentlichen Nahverkehr sind viele Jugendliche offenbar mit dem Rad unterwegs – dem usseligen Herbstwetter zum Trotz.

Keine Grüppchenbildung vor Grundschulen

Kurz nach dem Start der ersten Stunde ist auch vor dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium nichts los, etwas später schlendern vereinzelte Schülergruppen Richtung Friedrich-Ebert-Realschule neben dem Volkspark. Ihr Unterricht fängt offenbar später an. Vier Mädels sind unterwegs, nicht im großen Abstand zueinander, dafür tragen drei von ihnen auch im Freien ihre Masken über Nase und Mund. Die vierte hat sie unter der Nase – ein Handgriff und sie sitzt auch für den Unterricht ordnungsgemäß.

Ein ähnliches Bild bietet sich auch vor den Sterkrader Grundschulen. An der Postwegschule sieht man vereinzelt Elternteile, die ihre Kinder an der Hand in die Schule bringen, Grüppchen bilden sich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ähnlich sieht es an der Steinbrinkschule aus.

Mehr los ist naturgemäß gegen 8.30 Uhr am Sterkrader Bahnhof. Auffällig ist allerdings: Bilden sich größere Gruppen an Schülern, so haben diese kaum mehr als ein paar Minuten Bestand. Schon öffnet der nächste Bus seine Türen und lässt die Fahrgäste einsteigen oder die Gruppe verteilt sich eigenständig auf dem Bahnsteig.

Trotz sportlicher Betätigung: Die Maske sitzt

Viele Einsatzbusse sind an diesem Morgen unterwegs – die Stoag hatte angekündigt, mehr Busse zum Schulstart einzusetzen. In einigen sitzen vereinzelt Fahrgäste in großem Abstand zueinander. In anderen ist es zwar deutlich voller, doch von außen sieht es nicht aus, als ob sich die Schüler auf den Füßen stehen. Die meisten haben einen Sitzplatz ergattert und alle tragen einen Mund-Nase-Schutz.

Überhaupt scheint die Maskenpflicht bei den meisten zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Momentaufnahme und Szenenwechsel in den Oberhausener Süden: Gegen 7.30 Uhr sind nur wenige Schüler auf dem Schulhof des Elsa-Brändström-Gymnasiums. Zwei spielen Fußball-Tischtennis, zwei weitere schauen zu. Trotz sportlicher Betätigung: Die Maske sitzt.

Kurz vor dem Beginn der zweiten Unterrichtsstunde kann man auch die Lage im Bismarckviertel als „entspannt“ bezeichnen. Busse halten am Bertha-von-Suttner-Gymnasium, vereinzelte Schüler steigen aus, andere kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Die Lage-Einschätzungen aus Sicht von Stadt und Stoag stehen noch aus, der Text wird aktualisiert.