Volksbank lässt in Oberhausen eine Geschäftsstelle geöffnet

Oberhausen. Bank betont: Auch die 13 geschlossenen Geschäftsstellen bleiben erreichbar. Die Bargeldversorgung bleibe sichergestellt.

Die Volksbank Rhein-Ruhr schließt während der Corona-Krise den Großteil ihrer Geschäftsstellen für den Kundenverkehr. Die Bargeldversorgung bleibe aber an allen Standorten weiter gesichert, so die Pressemitteilung der Genossenschaftsbank. In Oberhausen bleibt nur die Volksbank-Filiale an der Marktstraße 70 für den durchgehenden Kundenverkehr geöffnet – sowie je eine weitere in Duisburg und Mülheim.

Dabei achtet die Bank darauf, dass maximal zwei Kunden die Bankräume gleichzeitig betreten dürfen. So wolle man das Ansteckungsrisiko deutlich minimieren und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Vermeidung von sozialen Kontakten folgen. „In dieser schwierigen Zeit ist es das oberste Ziel, die Ansteckungsgefahr zu minimieren und die Verbreitung des Virus einzudämmen“, begründet Thomas Diederichs als Sprecher des Vorstandes die Entscheidung der Bank. „Für unsere Mitglieder und Kunden bleiben wir dennoch weiterhin ansprechbar.“

Appell: unnötigen Gang zur Bank vermeiden

Unter vorheriger persönlicher Terminvereinbarung zur Erledigung unaufschiebbarer Bankgeschäfte stehen in allen Filialen Ansprechpartner zur Verfügung. Für die einfachen Dinge verweist die Genossenschaftsbank auf das Online-Banking, per Telefon und E-Mail. So kann bereits heute über die Website der Bank das nötigste Bankgeschäft online abgewickelt werden. „Wir weisen unsere Kunden auf allen Kanälen darauf hin, dass wir über unsere Website diverse Services anbieten, die einen unnötigen Gang zur Bank vermeiden“, so Diederichs.

„Online veröffentlichen wir regelmäßig unsere Kapitalmarktmeinung zum aktuellen Marktgeschehen. Es sind schwierige Zeiten, aber auch Handlungen seitens der Kunden sollten nicht übereilt, sondern gut überlegt sein“, betont Diederichs. Daher empfiehlt die Bank bei Fragen den Kontakt zum Berater per Mail oder Telefon zu suchen.

Die Bargeldversorgung bleibt ohne Einschränkung bestehen, aber auch hier hat die Bank eine Empfehlung: „Versuchen Sie auf die Kartenzahlungen auszuweichen und vermeiden Sie einen unnötigen Weg in die Bank. Sie schützen sich und andere vor Ansteckung!“

Unter volksbank-rhein-ruhr.de/kapitalmarktmeinung informiert die Bank regelmäßig über das aktuelle Geschehen an den Kapitalmärkten.