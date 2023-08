Menschen im ganzen Stadtgebiet von Oberhausen sind am Mittwoch von einer Störung des Vodafone-Festnetzes betroffen.

Telekommunikation Vodafone-Störung in Oberhausen: 440 Haushalte ohne Internet

Oberhausen. Menschen im ganzen Stadtgebiet sind am Mittwoch von einer Störung des Vodafone-Festnetzes betroffen. Sie haben keinen Zugriff auf das Internet.

In vielen Haushalten in Oberhausen ist das Internet am Mittwoch, 23. August 2023, lahmgelegt. Betroffen sind Kundinnen und Kunden von Vodafone im gesamten Stadtgebiet – laut Vodafone-Pressestelle 440 Haushalte.

Ursache für die Störung des Festnetzes sei ein Software-Fehler in einer örtlichen Betriebsstelle in Oberhausen: Einzelnen Kundinnen und Kunden mit bestimmten Modems werde der Zugang ins Internet unter sehr speziellen Voraussetzungen verwehrt. „Das ist vergleichbar mit einer Ampel, die auf Dauerrot steht, obwohl die Straße – in diesem Fall die Datenautobahn – eigentlich frei ist“, erklärt ein Vodafone-Sprecher.

Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren und sollten im Laufe des Tages vollendet sein, versichert er. Der TV-Empfang via Kabelnetz und Mobilfunk sei von der Störung nicht betroffen.

