Violinistin Zsuzsa Debre gibt Online-Konzert zu Weihnachten

Oberhausen. Das Streaming-Programm reicht vom Barockmaestro Corelli bis zu „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Im digitalen „Kulturladen“ soll’s noch mehr geben.

Auf ihrem neuen Online-Projekt, genannt mein-kulturladen.de, präsentierte die in Oberhausen heimische Violinistin Zsuzsa Debre bereits vier Online-Konzerte zur Adventszeit – gratis oder gegen eine Spende. Das Abschlusskonzert „White Christmas“ dieser Reihe spielt die frühere Musikerin der Philharmonia Hungarica mit den Kammermusikern des „Klangwelten Ensemble“ am ersten Weihnachtstag, Samstag, 25. Dezember, um 18 Uhr.

Zsuzsa Debre möchte den Einschränkungen der Pandemie entgegen wirken und mit Musik die Seelen öffnen. Sie ist überzeugt: „Mit der Magie der Musik geht es leichter!“ Für ein glanzvolles Fest stehen märchenhafte Weihnachtsmelodien auf dem Programm. Geboten werden etwa das „Concerto grosso“ von Arcangelo Corelli (1653 bis 1713), einem Barockmeister weihnachtlicher Instrumentalklänge. Oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, komponiert von Karel Svoboda, die bekannte Melodie vom Abendsegen aus dem Singspiel „Hänsel und Gretel“. Zudem werden Autoren der Mülheimer Lesebühne eigene Weihnachtsgedichte vortragen.

Violinistin Zsuzsa Debre und ihre Mitspieler vom „Klangwelten Ensemble“. Foto: Mein Kulturladen

Online können sich Zuhörer am ersten Weihnachtstag um 18 Uhr bequem das Konzert streamen und die Musik und Poesie zur Weihnachtszeit zu Hause genießen. Auch dieses Konzert ist frei zugänglich. Als Ausdruck des Gefallens können Online-Besucher eine kleine Spende geben. Alle Informationen sind unter mein-kulturladen.de abzurufen.

Das Prinzip ähnelt einem Kaufhaus

Mit „Mein Kulturladen“ eröffnete Zsuzsa Debre im April eine weitere Phase ihrer interdisziplinären Kulturvermittlung – durch Konzerte, Lesungen, Kunst- und Fotoausstellungen – in Gestalt einer neuen Website, auf der sich einzelne Bausteine für Veranstaltungen auswählen lassen. Basierend auf dem „Kulturkaufhaus“, wie es 2019 in Mülheim und 2020 in Oberhausen öffnete, ist „Mein Kulturladen“ die digitale Weiterentwicklung des ursprünglich stationären Formats. Waren bisher leerstehende Ladenlokale die Orte des Geschehens, so können nun Konzerte und Ausstellungen individuell gebucht werden.

Das Prinzip hinter „Mein Kulturladen“ ähnelt einem Kaufhaus: Besucher können auf der Seite stöbern und finden ein Sortiment von Konzerten, Lesungen und Ausstellungen, die als Kulturpaket von und für zu Hause ausgewählt, kombiniert und bestellt werden können. Das Angebot ergänzen persönliche Online-Konzerte per ticketlink.de, ein Videoblog mit Blick hinter die Kulissen und ein Kulturfundus. Der bietet Links zum Beispiel zum Instrumentenkauf, zu einem Fotografen für Konzerte, einem Grafiker oder einem Instrumentenverleih. Dieser Fundus soll fortlaufend ergänzt werden.

