Vinfast am Centro: Im Autohaus geht’s um die Weltwirtschaft

Oberhausen. Der asiatische Autohersteller Vinfast drängt auf den deutschen Markt. Warum die Wirtschaftsförderung Oberhausen mit dem Konzern zusammenarbeitet.

Ein neues Autohaus direkt am Centro geht ungewöhnliche Wege, um auf sich aufmerksam zu machen: Vinfast ist ein vietnamesisches Unternehmen, das mit seinen E-Autos derzeit auf den europäischen Markt drängt. Statt mit Rabattwochen oder Familienaktions-Tagen Kunden zu locken, setzt der Konzern auf die Wirtschaftspartner der Region und plant unter anderem Themenabende zu wirtschaftlichen Aspekten.

Welche Chancen bietet die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Vietnam den Unternehmen vor Ort in Oberhausen und NRW? Wie kann man in Vietnam investieren und wie lockt man vietnamesische Investoren in die Region? Fragen wie diese sollen am Dienstag, 23. Mai, beantwortet werden. Vinfast veranstaltet den Themennachmittag gemeinsam mit der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung, mit im Boot sind auch Partner wie die Industrie- und Handelskammer, die Business-Metropole Ruhr sowie die Wirtschaftsgesellschaften NRW Global Business und Zenit.

Interessanter Redner ist gebürtiger Oberhausener

Der wohl interessanteste Redner ist Oliver Massmann: Der gebürtige Oberhausener lebt und arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Als Anwalt und Wirtschaftsprüfer hat er die Entwicklungen der vergangenen Jahre miterlebt und kennt die Auswirkungen auf den europäischen Markt – etwa durch Freihandels- und Investitionsschutz-Abkommen zwischen Vietnam und der Europäischen Union.

2020 wurde Massmann von der EU mit der Kommunikation des Freihandels- und Investitionsschutzabkommens beauftragt. „Dieser Umstand und die Ansiedlung des größten deutschen Vinfast-Standorts in Oberhausen haben uns veranlasst, mal eine etwas andere Veranstaltung in unser Programm zur Standortförderung aufzunehmen“ – so erklärt Daniel Brans von der OWT das Engagement der hiesigen Wirtschaftsförderer.

Die Teilnahme am Info-Nachmittag im Vinfast-Store an der Centroallee 264 ist kostenlos, das Angebot richtet sich laut Ankündigung an „Entscheiderinnen und Entscheider, die sich über die Geschäftspotenziale nach und aus Vietnam informieren wollen“. Los geht’s um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Eine Anmeldung ist erforderlich: https://www.owtgmbh.de/veranstaltung/kurs-vietnam

