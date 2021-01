Viertklässler an den weiterführenden Schulen anmelden

Die große Infoveranstaltung der weiterführenden Schulen in Oberhausen fällt Corona-bedingt aus. Anmeldungen erfolgen an den Schulen selbst und nur nach einer Terminvergabe.

Oberhausen Ab dem 1. Februar können Eltern ihre Kinder an den weiterführenden Schulen in Oberhausen anmelden. Dafür sind diesmal aber Termine nötig.

In gut zwei Wochen ist es soweit: Die Erziehungsberechtigten der derzeitigen Viertklässler an den Grundschulen sind zur Anmeldung der Schüler an den weiterführenden Schulen (Gesamtschule, Realschule, Gymnasium) in Oberhausen aufgefordert.

Von Montag, 1. Februar, bis Freitag, 5. Februar, werden die Anmeldungen an den einzelnen Schulen entgegengenommen. Erziehungsberechtigte müssen sich dafür im Vorfeld bei den Schulen zu melden, um verbindliche Termine abzustimmen. Informationen zur Terminvereinbarung (ob telefonisch oder online) sind auf den Internetseiten der weiterführenden Schulen zu finden. Welche weiterführenden Schulen es in Oberhausen gibt, ist dem Schulverzeichnis auf den Internetseiten der Stadt zu entnehmen.

Die Anmeldung muss persönlich erfolgen. Eltern suchen dafür gemeinsam mit ihrem Kind die von ihnen gewählte Schule auf. Gibt es weitere erziehungsberechtigte Personen, sind für diese Vollmachten für die Schulanmeldung auszufüllen und mitzubringen.

Die Eltern erhalten Bescheid, ob ihr Kind angenommen wurde

Mitzubringen sind außerdem folgende Dokumente: Geburtsurkunde des Schulkindes sowie das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse, Anmeldebogen und Anmeldeerklärung (die drei letzten Dokumente händigen die Grundschulen aus).

Seitens der Schulen und der Schulverwaltung erhalten die Eltern dann Bescheid, ob eine Annahme an der gewünschten Schule erfolgt ist oder ob im Falle von Überhängen (mehr Anmeldungen als vorhandene Schulplätze) eine alternative Schule empfohlen wird.

Für weitere Fragen stehen die Schulen selbst sowie bei der Schulverwaltung Björn Hermstein (montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 16 Uhr, freitags bis 13 Uhr, unter der Rufnummer 825-7060) zur Verfügung.