Vier Strafanzeigen nach Pokalspiel RWO gegen MSV Duisburg

Oberhausen. Beim Pokalspiel von Rot-Weiß Oberhausen gegen den MSV Duisburg gab es keine Fan-Ausschreitungen. Doch die Polizei ging gegen Pyrotechnik vor.

Für RWO-Fans brachte der Freitagabend Glücksmomente: Rot-Weiß Oberhausen siegte im Spiel des Niederrheinpokals gegen den eine Klasse höher spielenden Nachbarn MSV Duisburg mit 2:1. Die Polizei bilanzierte indes vier Strafanzeigen, wegen Körperverletzung.

"Weitestgehend friedlich" sei die Partei verlaufen, teilte die Polizei nach dem Spiel mit. 9700 Zuschauer seien im Niederrhein-Stadion gewesen, davon etwa 5000 aus Duisburg. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und hatte die MSV-Anhänger bereits beim Hinweg zum Stadion unter Aufsicht genommen.

Zur Feier des Spiel war im Heimblock Pyrotechnik gezündet worden, was die Polizei gar nicht gerne sah, weil das Abbrennen von Feuerwerk in Stadien verboten ist. Inwieweit RWO dafür vom DFB noch eine Rechnung erwarten darf, blieb am Freitagabend offen.

(dae)

