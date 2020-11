Vier Oberbürgermeister lesen aus „Die unendliche Geschichte“

„Fantasie verleiht Flügel“ lautet das Motto der Lesestadt Oberhausen am Freitag, 20. November. In anderen Jahren bietet der jährliche Vorlesetag in Oberhausen Hunderte von Leseevents: von Kitas und Schulen bis zu Cafés oder Kneipen. Und jedes Jahr lesen auch der Oberbürgermeister und weitere Prominenz der Stadtgesellschaft für Kinder und Erwachsene.

Doch in diesem Pandemie-Jahr können die bundesweit ausgerufenen Lesungen nicht wie gewohnt stattfinden. Den Lesetag gibt es dennoch, allerdings in geschlossenen Gruppen in Kitas, Schulen oder Seniorenheimen. „Wir freuen uns sehr, dass einige Organisatoren das digitale Format nutzen, wie etwa der Verein Oberhausen Works, der eine Lesung per Skype anbietet “, erklärt Wilhelm Kurze von der Literarischen Gesellschaft.

Leseerfahrung aus versammelten 40 Amtsjahren

Der Arbeitskreis „Lesen erleben“ hat ein Video produziert, in dem die Oberbürgermeister der vergangenen 40 Jahre für alle Oberhausener einen Auszug aus Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ lesen. Im Theater Oberhausen war dieses Abenteuer aus Phantasien die erfolgreiche Weihnachts-Produktion des Jahres 2016. Dieser Link ist am Freitag, 20. November, von 9:15 Uhr an aufrufbar: https://youtu.be/YkiaD602joQ.

Damit möchten die ehemaligen Oberbürgermeister, vom 88-jährigen Friedhelm van den Mond über Burkhard Drescher und Klaus Wehling bis zum aktuell amtierenden Daniel Schranz die Initiative „Lesen erleben“ unterstützen und auf die Bedeutung des Lesens hinweisen.„Fest steht, dass das Motto des diesjährigen Lesetages nicht passender hätte gewählt sein können“, betont OB Schranz: „In einer Zeit, in der viele Aktivitäten nicht möglich sind, hilft Fantasie über manche Durststrecke hinweg“. Also auf nach Phantasien – mit Michael Ende und seinem jungen Helden Bastian Bux.