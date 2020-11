Deutliches Nord-Süd-Gefälle

Gutverdiener kommen besser durch die Krise, Menschen mit weniger oder kaum Einkommen leiden: Auch in Oberhausen ist dies sichtbar, denn auch bei der Schuldner-Quote wird das bekannte Nord-Süd-Gefälle der Stadt deutlich. Im Norden leben sehr viel weniger verschuldete Bürger als im Süden der Stadt.

Mit einer Schuldner-Quote von 22,2 Prozent führt das Postleitzahlengebiet im Innenstadtbereich 46045 die Negativliste laut Creditreform an. Weit weniger als die Hälfte, nämlich gut acht Prozent, beträgt die Schuldner-Quote im Gebiet 46147, also in Schmachtendorf, Alsfeld, Holten und Sterkrade-Nord.