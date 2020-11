Viele Oberhausener aus Kitas und Schulen in Quarantäne

Die Zahl der Oberhausener , die an oder mit Corona sterben, erhöht sich leider weiter: Am Freitagmittag meldet die Stadt den Tod einer 88-Jährigen. Damit sind 24 Corona-Kranke seit Frühjahr 2020 verstorben.

Aktuell sitzen erstmals über 2000 Oberhausener (exakt: 2118) in angeordneter Quarantäne des Gesundheitsamtes – und dürfen damit ihre Wohnung nicht verlassen. Davon sind über 560 Menschen aus Schulen und Kindergärten – das sind 26,5 Prozent und damit mehr als ein Viertel aller Oberhausener in Quarantäne aus diesen beiden Bereichen.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

Derzeit sind nachgewiesenermaßen 1374 Menschen in Oberhausen mit Corona infiziert – vor einer Woche waren es knapp 400 weniger, die den Corana-Virus in sich trugen (exakt 981). 84 (plus vier) von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden, 13 liegen auf den örtlichen Intensivstationen, drei weniger als am Vortag. Der Oberhausener Sieben-Tage-Inzidenzwert der Neuinfizierten ist im Vergleich zu den Vortagen weiter gesunken – auf 175,6.

Immer mehr Schulen und Kindergärten kämpfen mit der Ausbreitung des Coronavirus’: Neue Fälle gibt es an der Wunderschule (eine infizierte pädagogische Fachkraft, vier Schülerinnen und Schüler und drei Lehrerinnen sitzen bis 26. November in Quarantäne), am Heinrich-Heine-Gymnasium (ein weiterer Schüler infiziert, zehn Schulkameraden bis zum 1. Dezember in Quarantäne) und an der Heinrich-Böll-Gesamtschule (wegen eines infizierten Schülers sind sechs seiner Altersgenossen bis zum 25. November in Quarantäne).

Eine einzige Lehrkraft infiziert – und schon sind viele Schüler in Quarantäne

Wie viele Menschen betroffen sein können, wenn sich nur eine einzige Lehrkraft mit Corona infiziert hat, zeigt sich an der Alsfeldschule: Dort werden in einem Fachgebiet Schülerinnen und Schüler aus mehreren Schulen unterrichtet. Deshalb sitzen nun Jugendliche von folgenden Schulen bis zum 22. November in Quarantäne: Bismarckschule (zwei Schüler), Brüder Grimm-Schule (ein Schüler), Heinrich-Heine-Gymnasium (ein Schüler), Bertha-von-Suttner-Gymnasium (ein Schüler, eine Lehrkraft), Anne-Frank-Realschule (ein Schüler, eine Lehrkraft), Theodor-Heuss-Realschule (ein Schüler, eine Lehrkraft), Adolf-Feld-Schule (drei Schüler, eine Lehrkraft), Grundschule Buschhausen (ein Schüler, eine Lehrkraft) und von der Overbergschule ein Schüler sowie eine Lehrkraft).

Insgesamt befinden sich in Oberhausen bereits rund 300 Schülerinnen und Schüler und 26 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne. Neue Infektionsfälle sind auch in Kindergärten festgestellt worden. Derzeit sitzen insgesamt mit diesen neuen Fällen 183 Kinder und 53 Erzieherinnen in Quarantäne.

Die Stadt-Pressemitteilung zählt folgende Fälle auf: die Kita Stemmersberg (eine infizierte Erzieherin, 14 Kinder bis zum 26. November in Quarantäne), die Kita Lirich (zwei infizierte Kinder, 48 Kinder bis zum 22. November in Quarantäne) – und die Kita Regenbogenland musste komplett schließen (eine infizierte Erzieherin, 38 Kinder bis 24. November in Quarantäne). Die Kita Lirich musste teilweise geschlossen werden (zwei Kinder positiv, 47 Kinder und sieben Mitarbeiter in Quarantäne bis zum 22. November) und die Kita Stemmersberg wurde auch teils geschlossen (eine infizierte Erzieherin – für 52 Kinder und elf Mitarbeiter bis zum 26. November).