Viele Anrufe nach Feuer - Polizei gibt wichtigen Hinweis

Großbrand in einem Oberhausener Autohaus: Besorgte Bürger riefen deshalb die 110 an.

Oberhausen. Nach dem Feuer in einem Oberhausener Autohaus wählten viele besorgte Menschen die 110. Richtig - aber es gibt noch eine andere Nummer.

Die Rauchsäule stieg erst in den Himmel und legte sich später am Abend wie ein Nebelteppich auf umliegende Flächen. Das Feuer in einem Oberhausener Autohaus am Hausmannsfeld hat viele Bürgerinnen und Bürger aufgeschreckt. Über die Nina-Warnapp wurden zudem Menschen in der Umgebung benachrichtigt.

Allerdings wählten auch viele Bürgerinnen und Bürger die 110. Die Polizei Oberhausen registrierte am Freitagabend vermehrt Anrufe auf der Notrufnummer. Sie hat einen wichtigen Hinweis.

Laut einer Polizei-Pressesprecherin waren die Anrufe „ernst gemeint“. In den meisten Fällen wollten die Anruferinnen und Anrufer das Feuer den Behörden melden. Andere Anrufer wollten sich informieren, ob der aufsteigende Rauch gefährlich sei. „Das ist verständlich“, sagt die Polizeisprecherin.

Polizei Oberhausen: Bei Anliegen hilft auch die Telefonzentrale weiter

Da die 110 eigentlich für Notfälle reserviert ist, empfiehlt die Polizei eine andere Telefonnummer. In Oberhausen können Bürgerinnen und Bürger die Telefonzentrale anrufen. Diese ist unter 0208 - 8260 rund um die Uhr erreichbar. Je nach Anliegen werden die Anruferinnen und Anrufer dann zur zuständigen Abteilung weitergeleitet.

Die genaue Brandursache des Feuers ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei entstand es bei Arbeiten in der Werkstatt.

