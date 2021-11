Video mit Botschaft an die Älteren: „Ihr seid nicht allein!“

Oberhausen. Manfred Flore, Magnus Dellwig, Ronny Schütze – das sind Namen, die man in Oberhausen kennt. Sie beteiligen sich an einem bemerkenswerten Video.

„Ihr seid uns wichtig“ – das ist der Titel eines Videoprojektes in Oberhausen, das zur Wertschätzung der älteren Generation entstanden ist.

Die Idee dafür hatte der Oberhausener Fotograf Rüdiger „Rü“ Marquitan, der dieses Projekt auch selbst umgesetzt hat. Es ist ein Video von etwas mehr als 30 Minuten mit 17 Botschaften entstanden. Auf https://obhsn.de/videoprojekt-marquitan können sich alle Interessierten diese Botschaften in neun kurzen Clips anschauen.

Die Video-Botschaften kommen unter anderem von den Bürgermeistern Manfred Flore, Andreas Blanke und Werner Nakot, dem Leiter des Stadtarchives, Dr. Magnus Dellwig, der Leiterin der Stadtbibliothek, Diana Bengel, der VHS-Leiterin Dr. Gesa Reisz und auch von dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes, Rudolf „Ronny“ Schütze.

Eine schwere Zeit der Isolation

„Dieses Projekt richtet sich an die ältere Generation, an Menschen, die unser Land geprägt und wiederaufgebaut haben. Viele, die in Pflegeeinrichtungen leben, erleben gerade jetzt oft eine Zeit der Isolation, konnten ihre Kinder, Enkelkinder nur begrenzt sehen, ihre menschlichen und sozialen Bedürfnisse mussten strikten Hygieneanweisungen untergeordnet werden. Sie fragen nach dem, was ihnen in der Endphase ihres Lebens geblieben ist“, so Rüdiger Marquitan.

Anerkennung und Wertschätzung vermitteln

Demenzkranke seien oft verängstigt und könnten den Sinn der Maßnahmen nicht begreifen. Gerade diesen Menschen gelte es, „unsere Anerkennung und Wertschätzung zu vermitteln“ und ihnen dabei zu zeigen: „Ihr seid nicht allein, wir denken an Euch und schätzen Euch sehr.“

