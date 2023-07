VHS Oberhausen: Neue Kurse zu Selbstfürsorge und Achtsamkeit

Oberhausen. Das Programm der Volkshochschule in Oberhausen bietet viele neue Kurse an – vor allem im Bereich Selfcare. Einige Veranstaltungen sind kostenlos.

Die Oberhausener Volkshochschule (VHS) setzt in ihrem Programm 2023/24 auf das „Selbst“. Eine Befragung der Menschen in der Stadt habe ergeben, dass die Themen Gesundheit, Ernährung, Entspannung und Achtsamkeit wahrend der Corona-Pandemie wichtiger geworden sind. „Das Thema Selbstfürsorge ist weiter nach oben gerückt“, fasst es Gesa Reisz, Direktorin der Oberhausener VHS, zusammen.

Das neue VHS-Programm wurde am Freitag, 28. Juli 2023 freigeschaltet: https://www.vhs-oberhausen.de/. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Diese Kurse zum Thema Selbstfürsorge bietet die Oberhausener VHS an

Weil der Aspekt „Selbstfürsorge“ so gefragt ist, bietet die Bildungseinrichtung im Semester 2023/24 im Bereich Gesundheit/Psychologie fast 70 Kurse an. Vier eintägige Veranstaltungen befassen sich speziell mit dem Thema Achtsamkeit. Ungünstige Verhaltensmuster und destruktive Glaubenssätze sollen hier erkannt und abgelegt werden. Die Teilnehmenden machen Übungen, zum Teil auch in der Natur, und erlernen Strategien, um Stress und Anspannung abzubauen (25-28 Euro). Darüber hinaus führt das Programm Yoga-, Meditationskurse, Entspannung mit Klangschalen, einen Kurs für mehr Lebensfreude und einen für Frauen, in dem es um Selbstliebe geht. In einem anderen Seminar lernen Seniorinnen und Senioren, sich zu entspannen, besser einzuschlafen und Atemtechniken fürs Treppensteigen (99 Euro).

Das neue VHS-Programm legt den Fokus auf die Selbstfürsorge. Angeboten wird zum Beispiel ein Kurs „Mit Klangschalen entspannen“. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Psychologische Themen behandeln eintägige neue Angebote wie „Tschüss, Einsamkeit. Wie neue Lebensinhalte und vielleicht auch Freundschaften gefunden werden können“ oder „Plötzlich Rentner/-in – und jetzt?“, wo ältere Menschen sich über mögliche Konfliktfelder, die mit dem Ruhestand einhergehen (Verlust der beruflichen Rolle, fehlender Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, mehr Zeit mit Partnerin oder Partner) austauschen und informieren können, um damit besser umzugehen (25 Euro).

Auch den Umgang mit Nörglern und Besserwissern (39 Euro) können Interessierte bei der VHS erlernen, genauso wie, im beruflichen und privaten Alltag wertschätzend Grenzen zu setzen (39 Euro). Schweren Themen wie Burnout, dem traumasensiblen Umgang mit Frauen nach einer Sexualstraftat und der Pflege von Angehörigen gehen die Verantwortlichen bei der VHS ebenfalls nicht aus dem Weg. Die Angebote zu diesem Themenfeld sind kostenlos.

Diese Kurse bei der VHS Oberhausen sind kostenlos

Die VHS Oberhausen bietet im Semester 2023/24 in sieben Bereichen Kurse an. In allen gibt es entgeltfreie Veranstaltungen: Seminare, die unter der Rubrik „Gesellschaft – Politik – Mensch“ laufen, sind in der Regel kostenfrei oder sehr günstig (10-20 Euro). Der Grund: Beim Thema „politische Bildung“ wolle die VHS „so viele Menschen wie möglich erreichen“, erklärt VHS-Direktorin Gesa Reisz. Auch die Veranstaltungen der Reihe „Klimahausen“, bei denen Teilnehmende Tipps erhalten, was sie gegen den Klimawandel unternehmen können, sind kostenlos.

Die Direktorin der Volkshochschule Oberhausen, Gesa Reisz (l.), und Fachbereichsleiterin Astrid Schröder stellen das neue VHS-Programm 2023/24 vor. Wie das Cover verrät: Der Fokus liegt auf dem Selbst. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Bei den Sprachen ist zum Beispiel die Teilnahme am „Café international“ entgeltfrei, genauso wie die Veranstaltungen der Reihe „Literature on TV“, wo Werke wie „Game of Thrones“ und „Sherlock Holmes“ besprochen werden. Im Bereich „Gesundheit – Umwelt – Naturwissenschaften“ verlangt die VHS keine Gebühr für Vorträge wie „Ich fühle mich, aber wie?“ oder „Wie die Endoprothetik bei Knie- und Hüftschmerzen helfen kann“.

Unter „IT – Beruf“ listet die VHS ebenfalls ein paar kostenlose Kurse (zum Beispiel „Nachhaltige Geldanlage – was steckt dahinter?“ oder „IT-Sicherheit für ältere Menschen“), ebenso in den Themenbereichen „Grundbildung – Nachholen von Schulabschlüssen“ und „Junge VHS“. Und im kreativen Bereich? Da wird unter anderem für die Ausstellungseröffnungen kein Eintritt verlangt.

Das sind die teuersten Kurse bei der VHS Oberhausen

Kurse, bei denen ein Zertifikat erworben wird, gehören zu den teureren Angeboten im Programm (zum Beispiel „Betriebliche Steuerpraxis“ für 263 Euro). Veranstaltungen, für die die VHS teures Equipment, Material oder teure Software anschaffen muss, sind ebenfalls nichts für den kleinen Geldbeutel (zum Beispiel „Hobbyschweißen“ für 129 Euro). Am teuersten ist aber die Qualifikation zum Gästeführer beziehungsweise zur Gästeführerin für 1100 Euro. Darin geht es um Präsentations- und Kommunikationstechniken, regionale und lokale Touren und am Ende steht eine Prüfung. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.

Diese VHS-Kurse eignen sich als Geschenk

150 Jahre Villa Hügel: Zu diesem Anlass bietet die VHS Oberhausen eine Exkursion nach Essen an. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Einige Kurse der Oberhausener VHS eignen sich auch als Geschenk. Astrid Schröder, Fachbereichsleiterin bei der VHS, empfiehlt etwa Angebote aus dem Kreativbereich, wie eintägige Mal- und Zeichenworkshops oder Handlettering (alle um die 30 Euro). Auch der Schweißkurs sei ein gutes – wenn auch etwas teureres – Präsent, findet Gesa Reisz. Er dauert ebenfalls nur einen Tag, an dem man „ein Kunstwerk schweißt, das man mit nach Hause nehmen kann“.

Oder man verschenkt ein gemeinsames Erlebnis, schlägt Astrid Schröder vor. Das könnte eine Exkursion zur Villa Hügel in Essen sein (18 Euro) oder ein Abend mit Literatur und Musik „nächstes Jahr am Valentinstag“, sagt Schröder. Unter dem Titel „Wenn ich liebe, seh’ ich Sterne“ geht es um Texte von Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht und anderen (10 Euro).

Das neue VHS-Programm ist ab Freitag, 28. Juli 2023 auf https://www.vhs-oberhausen.de/ einsehbar. Dann kann man sich auch online, telefonisch (0208 825 2385) oder vor Ort (Langemarkstraße 19-21) für Kurse anmelden. Für viele Kurse gibt es die Möglichkeit, einen (bis zu 75 Prozent) ermäßigten Preis zu bezahlen, etwa für Personen, die Bafög empfangen oder Arbeitslosengeld.

