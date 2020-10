„So sieht in Oberhausen die Notfallmedizin aus“, sagt Heinrich Kolkenbrock aus Osterfeld. Seine Frau Barbara hat für ihn unter der Rufnummer 112 um ärztliche Hilfe gebeten. Aber er bekam sie nicht. Sie musste ihn schließlich selbst zum Arzt bringen. Die Feuerwehr, bei der in Oberhausen die Notrufe auflaufen, hat nach eigener Einschätzung dabei aber nichts falsch gemacht.

In der Nacht zu Mittwoch, 17. Juni, ging es dem 83-Jährigen schlecht. „Meine Frau hat bei mir geistige Aussetzer beobachtet“, berichtet er. Außerdem habe er Kopfschmerzen und Herzbeschwerden gehabt. Seinen oberen Blutdruck hat seine Frau bei ihm mit 200 Millimeter Quecksilbersäule gemessen. Als es am Morgen nicht besser war, griff sie zum Telefon, wählte die 112. Dieser Notruf läuft bei der Leitstelle der Feuerwehr auf. Aber dort hat man ihre Schilderung nicht als bedrohliche Lage gedeutet, sondern als Ruf nach dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst.

Die besondere Oberhausener Rufnummer

Dieser Dienst steht zur Verfügung, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. Barbara Kolkenbrock (80) hat aber gegen 8.20 Uhr an jenem Morgen angerufen. Da waren die Arztpraxen nicht mehr geschlossen. Man nannte ihr die 20 93 10 als Rufnummer.

Die wiederum ist eine Besonderheit in Oberhausen. Hier kann man den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst auch unter dieser Nummer erreichen, obwohl dafür bundeseinheitlich die 116 117 gilt. Aber das Rote Kreuz (DRK) hat für seinen Hausnotrufdienst für Menschen, die daran angeschlossen sind, ohnehin ein Telefon rund um die Uhr besetzt. Denn es stellt auch den Fahrer für den Bereitschaftsarzt. Welcher Arzt diesen Dienst übernimmt, wird auf Stadtebene geregelt.

Von außen sind die verschiedenen Fahrzeuge für Notfalleinsätze und Nicht-Notfalleinsätze nur schwer zu unterscheiden. Aber in einem Krankentransportwagen (KTW) wie hier beim Roten Kreuz Oberhausen ist im Grunde nur Platz für die Aufnahme der Krankentrage und einer Begleitperson. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

An die Feuerwehr zurückverwiesen

Nur erklärte man Barbara Kolkenbrock beim DRK, was diesen Arzt angehe, müsse sie sich schon bis 13 Uhr am Mittag gedulden. Denn der Bereitschaftsarzt springt ein, sobald die Arztpraxen geschlossen haben. Oder aber sie solle erneut die 112 wählen beziehungsweise sich an den eigenen Hausarzt wenden. Da sie sich von der Feuerwehr abgewimmelt fühlte, entschied sie sich für den Hausarzt. Sie brachte ihren kranken Mann im Auto dorthin. Der wies sie sofort ins St.-Clemens-Hospital nach Sterkrade ein. Dort lieferte sie ihn ebenfalls selbst ab. Behandelt wurde er letztlich im Uni-Klinikum in Essen.

Bei der Feuerwehr wurde der Notruf aufgezeichnet. Die Pressestelle im Rathaus gibt ihn wieder: „Guten Morgen, Kolkenbrock. Ich rufe wegen meinem Mann an. Er hat sehr hohen Blutdruck, ihm ist schlecht. Er hat Kopfschmerzen und auch die Nacht über war ihm schlecht. Jetzt hat er 185 Blutdruck. Ob da ein Arzt kommen könnte?“ Darauf antwortete ihr der Beamte: „Dann müssten Sie einmal den Ärztlichen Notdienst anrufen. Wir können ihn nur einmal ins Krankenhaus bringen.“

Ein Disponent auf der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen in Aktion. Foto: Fpto: Oliver Müller / Funke-Foto-Services

Das habe die Anruferin nicht für nötig gehalten. „Achso, nee. Ärztlicher Notdienst, können Sie mir die Nummer geben?“ Das geschah schließlich und Barbara Kolkenbrock landete beim Roten Kreuz.

Den Fall nicht dramatisch geschildert

Die Feuerwehr rechtfertigt sich: Weder sei von Herzbeschwerden die Rede gewesen noch von dem Verdacht auf Schlaganfall oder Herzinfarkt, den die Eheleute wohl hatten. Auch habe sie keinen Rettungswagen und auch keinen Notarzt (des Rettungsdienstes) verlangt, sich vielmehr mit der Rufnummer des Bereitschaftsarztes einverstanden erklärt. Am Verhalten des Beamten auf der Leitstelle könne auch der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, Dr. Christian Afflerbach, nichts Falsches erkennen, heißt es.

In einem Rettungstransportwagen (RTW) für Notfalleinsätze wie hier bei der Feuerwehr Oberhausen ist dagegen auch Platz, um von allen Seiten an den Patienten heranzukommen, damit er zum Beispiel beatmet werden kann. Foto: Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

„Man muss wohl am besten übertreiben“, sagt Barbara Kolkenbrock dazu. Natürlich habe sie in der Aufregung den Rettungsdienst gemeint. „Warum fragt denn so jemand nicht mal genauer nach, was ist?“, hätte ihr Mann gern gewusst. Dass Leute, die die 112 anrufen, aufgeregt seien, sei doch wohl normal. Und ebenso, dass der normale Bürger eher nicht zwischen den verschiedenen Ärzten, die es da gibt, unterscheidet. Es war übrigens ein Gehirntumor, der ihm die Beschwerden machte.

Mittwochs nach 7 Uhr früh kommt kein Arzt raus

Was man bei der Feuerwehr wusste, beim Roten Kreuz aber offenbar nicht: Die Telefonzentrale des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter 116 117 ist seit Januar ebenfalls rund um die Uhr besetzt. Beim Hausnotruf des DRK ging man aber, anders als bei der Feuerwehr, zutreffend davon aus, dass an einem Mittwoch zwischen 7 und 13 Uhr trotzdem kein Arzt rauskommt. So berichtet es Marco Schmidt, Leiter der Einsatzdienste beim DRK Oberhausen. Die 116 117 ist dann nur ein Service-Telefon. Deshalb blieb nur der Verweis auf Feuerwehr oder Hausarzt. Der Anruf dort hätte daran nichts geändert.

Das vielstufige System medizinischer Hilfe im Notfall

In Nordrhein-Westfalen gibt es ein vielstufiges System medizinischer Hilfe: Wer leichte Beschwerden hat, lässt sich normalerweise einen Termin beim Hausarzt geben. Hat man Schmerzen, wird man dort gewöhnlich vorgezogen. Treten diese Beschwerden nachts oder am Wochenende auf, kann man den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch nehmen. Ein solcher Arzt macht dann einen Hausbesuch. Ist man noch beweglich, kann man auch selbst die Ambulanz eines Krankenhauses aufsuchen.

Ist man nicht mehr beweglich, verordnet entweder der Hausarzt oder der Kassenärztliche Bereitschaftsarzt einen Krankentransport. Diesen wickelt die Leitstelle der Feuerwehr ab. Die Kosten dafür übernimmt dann die Krankenkasse. Stellt sich ein solcher Transport doch als Notfall heraus, kann der Krankenwagen auch mit Blaulicht und Martinshorn fahren.

Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug

Liegen nicht lebensbedrohliche Verletzungen vor, dirigiert die Leitstelle der Feuerwehr einen Rettungswagen zum Einsatzort. Besteht die Vermutung, dass Lebensgefahr gegeben ist oder eintreten kann, rückt zusätzlich zum Rettungswagen das Notarzteinsatzfahrzeug mit dem Notarzt aus. Er hat die Aufgabe, das Herz-Kreislauf-System, also die Atmung, zu stabilisieren und eine erste Diagnose zu stellen. Das ist für die Auswahl des Krankenhauses wichtig.

Bei schwersten Verletzungen kann zusätzlich ein Rettungshubschrauber mit Notarzt angefordert werden. Angeflogen werden meist große Unfallkrankenhäuser oder Universitätskliniken.