Versuchter Raub in Oberhausen: Wer kennt diese Männer?

Oberhausen. Die Polizei in Oberhausen ist auf Hilfe angewiesen. Sie sucht mit einem Foto zwei Männer, die einen Mann in einem Juweliergeschäft angriffen.

Nach einem versuchten Raubüberfall in der Oberhausener Innenstadt ist die Polizei auf der Suche nach zwei Männern. Kamerabilder haben festgehalten, wie diese am 17. April 2023 einen Mann in einem Juweliergeschäft an der Helmholtzstraße attackieren.

Diese Männer griffen in einem Oberhausener Juweliergeschäft einen Mann an. Foto: Polizei Oberhausen

Laut Polizeibericht betraten am Vormittag besagten Tages um 11.15 Uhr zwei sportlich gekleidete Männer mit Baseballcaps das Juweliergeschäft. Einer packte das Opfer von hinten und hielt ihm den Mund zu. Auch wurde ihm auf den Hinterkopf geschlagen. Weil er sich jedoch befreien konnte, rückten die Täter von ihrem Plan, Schmuck zu entwenden, ab und flüchteten ohne Beute zu Fuß vom Tatort.

Die Polizei fragt: „Können Sie Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208 - 82 60 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.“

