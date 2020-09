Polizei Versuchter Raub in Oberhausen: Duo bedroht drei Jugendliche

Oberhausen. Drei Jugendliche wurden am Altmarkt in Oberhausen mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht die Unbekannten mit einer Personenbeschreibung.

Drei Jugendliche wurden am Montag, 28. September, gegen 20.30 Uhr im Bereich Altmarkt von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilt, waren die 16-Jährigen aus Voerde in der Oberhausener Innenstadt unterwegs.

Am Altmarkt wurden sie nach Angaben der Polizei von zwei unbekannten Jungen angesprochen und nach Geld gefragt. Einer der Unbekannten drohte mit einem Messer. Die Jugendlichen gingen weiter in Richtung Elsässer Straße. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Friedrich-Karl-Straße.

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht: Der erste Unbekannte war in etwa 1,70 Meter groß, 14 bis 16 Jahre alt, dunkler Teint, kurze dunkle Haare. Er trug eine Brille, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Der zweite Gesuchte ist 14 Jahre alt und trug eine weiße Jacke.

Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

