An der ehemaligen Kalkschlammablagerung Lirich an der Ruhrorter Straße / Grünstraße in Oberhausen nahe der Kleingartenanlage Grünstraße hat die Eigentümerin des Areals, die Rain Carbon GmbH aus Castrop-Rauxel (ehemals Rütgerswerke Duisburg), viele Bäume fällen müssen. Ein kleiner Wald verschwindet.