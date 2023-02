Vermisst: Polizei Oberhausen sucht nach 13-jährigem Mädchen

Oberhausen. Wer hat die 13-jährige Kimberly Victoria T. gesehen? Die Polizei in Oberhausen sucht derzeit nach dem vermissten Kind. Fotos im Artikel.

Die Polizei in Oberhausen sucht derzeit nach einem vermissten Kind. Die 13-jährige Kimberly Victoria T. sei zuletzt am Mittwochabend, 1. Februar, gegen 19.26 Uhr am Hauptbahnhof in Oberhausen gesehen worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Sie habe sich am Bahnhof ein Busticket gekauft.

Das Mädchen habe blonde Haare, eine schlanke Figur und sei 162 Zentimeter groß. Sie wirke äußerlich älter und habe zuletzt eine olivgrüne Leggings, einen olivgrünen Pullover und eine schwarze Winterjacke mit Fellkapuze sowie weiße Sneaker mit grau/beigen Akzenten getragen.

Wer Kimberly Victoria T. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen kann, kann sich telefonisch bei der Polizei melden. Das Kriminalkommissariat 11 nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0208-826-0 entgegen. Fotos des vermissten Kindes finden Sie hier: polizei.nrw/fahndung/97667

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen