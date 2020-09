Verkehrsunfälle in Oberhausen: zwei Mädchen leicht verletzt

Oberhausen. Zwei Mädchen (12 und 11 Jahre alt) wurden am Dienstag bei Unfällen im Stadtgebiet verletzt.

Am Dienstag, 22. September, wurde in Buschhausen auf der Hessenstraße eine 12-Jährige leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 14.15 Uhr. Ein Mann (66) fuhr mit seinem Auto auf der Hessenstraße und überquerte laut Polizei die Einmündung zur Sachsenstraße. Dabei fuhr er nach eigenen Angaben mit langsamer Geschwindigkeit.

Das Mädchen trat laut Polizeibericht hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Es wurde vom Auto des 66-Jährigen touchiert und stürzte. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wollte die 12-Jährige mit der Mutter vorsorglich einen Arzt aufsuchen.

Bei Aufprall verletzt

Am gleichen Tag war es bereits gegen 7.30 Uhr auf der Teutoburger Straße zu einem weiteren Unfall gekommen. Ein Autofahrer stand laut Polizei hinter mehreren Fahrzeugen an einer Ampel. Als diese auf grün umsprang, fuhren mehrere Fahrzeuge an. Er fuhr ebenfalls an und auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Ein Mädchen (11), das sich im vorderen Fahrzeug befand, verletzte sich durch den Aufprall und wurde durch einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.