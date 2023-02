Verkehrskontrolle: Polizisten finden verdächtige Bonbon-Dose

Oberhausen. Verkehrskontrolle mit verdächtigem Fundstück: Die Bonbon-Dose dieses Autofahrers dient offenbar nicht nur zum Aufbewahren von Süßigkeiten.

Polizisten sind bei der Durchsuchung eines Verdächtigen jetzt auf eine Bonbon-Dose mit besonderem Inhalt gestoßen.

Im Zuge einer Verkehrskontrolle haben die Polizisten den Mann in der Nacht zu Mittwoch, 15. Februar, auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oberhausen kontrolliert, als er dort in einem Mercedes CLS unterwegs war. Der 39-Jährige habe sehr nervös und hektisch auf die Kontrolle reagiert, berichtet die Polizei.

Angesprochen auf einen möglichen Drogenkonsum habe der Mercedes-Fahrer angegeben, dass er „zu früheren Zeiten“ Marihuana konsumiert habe – jetzt aber nicht mehr. Die Polizisten starteten einen Drogenvortest, der positiv auf Amphetamine ausfiel. Völlig überrascht reagierte daraufhin der 39-Jährige. Schließlich ist der Mann auf der Polizeiwache in Alt-Oberhausen durchsucht worden. Hektisch habe er sich dabei an die Brusttasche seiner Jacke gefasst, in der die Polizisten eine Bonbon-Dose mit weißem Pulver, mutmaßlich Amphetamin, entdeckten.

Autoschlüssel und weißes Pulver sichergestellt

Der Mann stritt daraufhin jede Tatbeteiligung ab: Die Jacke sei eigentlich nicht seine, die Dose ebenfalls nicht und jemand habe ihm die Bonbons in die Tasche gesteckt. Die Polizisten haben den Fahrzeugschlüssel des Mercedes und das weiße Pulver sichergestellt. Dem 39-Jährigen ist das Autofahren bis auf Weiteres untersagt. Eine Anzeige ist gefertigt worden.

