Verkaufsoffene Sonntage: Neue Termine für Oberhausen

So leer wie auf dem Foto wird das Centro an den verkaufsoffenen Sonntagen nicht bleiben.

Oberhausen. Der Oberhausener Rat hat drei weitere verkaufsoffene Sonntage genehmigt. Doch Bürger können sonntags in Oberhausen noch häufiger einkaufen gehen.

Nach den Sommerferien stehen in Oberhausen die nächsten verkaufsoffenen Sonntage auf dem Shopping-Kalender des Jahres 2023. Für drei neue Termine hat der Rat der Stadt sein Okay gegeben. Vier weitere Sonntage waren ohnehin schon genehmigt. Eine Übersicht aller Termine.

Kröößkirmes in Schmachtendorf

Am Wochenende 8. bis 11. September 2023 drehen sich in Schmachtendorf wieder die Karussells der Kröößkirmes. Am Sonntag, 10. September, öffnen aus diesem Anlass auch die Geschäfte der Innenstadt. >> Geschichte aus Schmachtendorf: Schmachtendorf vor 100 Jahren Teil der großen Ruhrbesetzung

Cityfest in Alt-Oberhausen

Die Geschäfte rund um Marktstraße und Elsässer Straße in der Innenstadt von Alt-Oberhausen dürfen laut Ratsbeschluss am Sonntag, 22. Oktober 2023, öffnen. Anlass ist das Cityfest, das unter anderem mit Imbiss-Ständen und Kinderkarussells wieder Familien in die Oberhausener Innenstadt locken möchte. >> Weitere Nachrichten zu Alt-Oberhausen: Autos raus aus der Innenstadt! So will Oberhausen vorgehen

Nikolausmarkt in Schmachtendorf

Die Schmachtendorfer können sich über einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr freuen: Wenn am 10. Dezember die Händler auf dem Nikolausmarkt ihre Waren anbieten, dürfen auch die dortigen Geschäfte öffnen. Denn so ist es gesetzlich vorgeschrieben: Sonntagsöffnungen werden nur zu bestimmten Anlässen erlaubt. >> Lesen Sie auch: Schmachtendorf: Geld für Haussanierungen gibt’s ab 2024

Osterfelder Stadtfest

Bereits im Februar hatte der Rat der Stadt den Händler in Osterfeld erlaubt, im Rahmen des Osterfeldes Stadtfestes die Läden auch am Sonntag zu öffnen. Termin: 3. September 2023. >> Auch interessant: Wochenmarkt in Osterfeld: Deshalb ist der Platz so leer

Centro-Familienfest

Ebenfalls bereits im Februar beschlossen: der verkaufsoffene Sonntag im Centro Oberhausen am 1. Oktober. Der Rat der Stadt erlaubt die Ladenöffnung im Rahmen des Centro-Familienfestes in der Neuen Mitte. >> Lesen Sie auch: Centro: Geschäft aus London eröffnet erste deutsche Filiale

Reise und Freizeitmesse im Centro Oberhausen

Auch in diesem Jahr lädt das Centro zur Reise- und Freizeitmesse in die Neue Mitte. Aus diesem Grund dürfen die Geschäfte im Einkaufszentrum erneut auch an einem Sonntag öffnen. Termin: 5. November 2023. >> Centro Oberhausen: Alle Infos zu Ihrem Shopping-Trip

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Alle Jahre wieder lockt der Weihnachtsmarkt am Centro Hunderttausende Besucher nach Oberhausen. Und alle Jahre wieder gibt es in der Vorweihnachtszeit einen Sonntag, an dem auch die Geschäfte im Innenbereich des Einkaufszentrums öffnen dürfen. 2023 fällt der verkaufsoffene Sonntag auf den 10. Dezember. >> Auch interessant: Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt 2023 öffnet mit Spektakel

