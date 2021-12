Verfolgungsjagd durch Oberhausen: Polizei gibt Schuss ab

Oberhausen. Filmreif war das, was ein 21-Jähriger sich am Samstagabend leistete. Bilanz: gerammte Autos, ein verletzter Beamter und fast 80.000 Euro Schaden.

Kaum zu stoppen war ein 21-Jähriger, der am Wochenende bei einer filmreifen Verfolgungsjagd mehrere Fahrzeuge rammte und einen Polizeibeamten schwer verletzte. Selbst ein Schuss auf seinen Wagen brachte ihn nicht zur Räson. Gewaltsam wurde er schlussendlich festgenommen und in Gewahrsam genommen. Dann wurde auch klar: Der junge Mann ist kein Unbekannter.

Die Schreckensfahrt begann am Samstagabend. Gegen 21.10 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung, wonach ein Audifahrer an der Kreuzung Drostenkampstraße/Bahnstraße in Holten eine Baustellenabsicherung bei einem Unfall stark beschädigt haben soll und dann in Richtung Schmachtendorf geflüchtet sei. An dem Unfallwagen seien keine Kennzeichen angebracht und die Fahrzeugbeleuchtung sei ausgeschaltet gewesen.

Er rammt andere Autos – und fährt mit demoliertem Wagen weiter

Es stellte sich heraus: Während der Unfallflucht hatte der Audifahrer auf der Beerenstraße zudem den Zaun eines angrenzenden Supermarktes beschädigt und dabei mehrere Fahrzeugteile verloren. Dennoch gab er weiter Gas, rammte ein weiteres Fahrzeug. Dessen Insassen (32/36) verständigten nicht nur die Polizei – sie nahmen auch selbst die Verfolgung des Audis auf.

Auf der Weißensteinstraße versuchten dann mehrere Streifenwagenbesatzungen den noch immer flüchtenden Mann per Signal zum Anhalten zu bewegen. Erfolglos. Unter einer Autobahnbrücke rammte er zwei Streifenwagen, wobei ein Polizist schwer verletzt wurde. Als er dann auf einen weiteren Polizisten zufuhr, gab dieser einen Schuss auf das Fahrzeug ab.

Selbst ein Schuss schreckt ihn nicht

Unfassbarerweise hielt der Fahrer auch jetzt nicht an: Er flüchtete mit seinem mittlerweile stark beschädigten Auto noch einige hundert Meter weiter, wo er dann von einer Streifenwagenbesatzung endgültig zum Stillstand gebracht wurde. Da er sich weigerte, das Fahrzeug zu verlassen und erheblichen Widerstand leistete, mussten die Beamten ihn unter Zwang aus dem Fahrzeug holen, fesseln und abtransportieren. Jetzt wurde klar: Der 21-Jährige war der Polizei wegen Fahrzeug- und Rohheitsdelikten bekannt.

Insgesamt beschädigte der Festgenommene neben den drei Streifenwagen (37.500 Euro) ein weiteres Auto, einen Zaun und eine Baustellenabsperrung (10.000 Euro). Das Tatfahrzeug erlitt einen Totalschaden (30.000 Euro).

