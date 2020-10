Ehrenamt Verein von Uschi Glas sucht in Oberhausen Ehrenamtliche

Oberhausen. Der von Uschi Glas gegründete Verein „Brotzeit“ sucht in Oberhausen Helfer, um Schülern vor dem Unterricht ein reichhaltiges Frühstück anzubieten.

Hinter „Brotzeit“ steckt ein von Uschi Glas und ihrem Mann Dieter Hermann gegründeter Verein. Ziel ist es, Kindern aus benachteiligten Familien ein Frühstück zum Unterrichtsstart zu ermöglichen. Gesucht werden Helfer ab 55 Jahren für die Schulen in Alt-Oberhausen und Oberhausen-Lirich, die den Kindern ein Frühstück vorbereiten.

In dem generationsübergreifenden Projekt kümmern sich Senioren um benachteiligte Grund- und Förderschüler, die mit leerem Magen zum Unterricht kommen. „Die Bewerber sollten gern mit Kindern umgehen und auch ein offenes Ohr für deren kleine und große Sorgen haben“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Frühstückshelfer arbeiten in einem Team, das pro Schule jeden Morgen rund 45 Kinder betreut. Der Zeitrahmen beträgt pro Person zwei Mal zwei bis drei Stunden pro Woche. Brotzeit zahlt für das ehrenamtliche Engagement eine Aufwandsentschädigung.

Deutschlandweit versorgt der Verein mittlerweile täglich 10.412 Kinder an 245 Schulen jeden Morgen mit einem Frühstück. Mehr als 1483 Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Interessierte können mit der örtlichen Projektleiterin Claudia Stappert unter 0173/27 96 233 Kontakt aufnehmen. Bewerbungen können per E-Mail an stappert@brotzeit.schule eingereicht werden.

