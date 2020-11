Verein CityO.-Management hat neuen Vize-Vorsitzenden

Hand in Hand in die City-Zukunft: Axel Schmiemann (li.) und Martin Gotschewski.

Oberhausen. Der Verein CityO.-Management vertritt die Interessen der Alt-Oberhausener Innenstadt. Jetzt standen die Vorstandswahlen auf dem Programm.

Axel Schmiemann und Martin Gotschewski sind die neu gewählten Vorsitzenden des Vereins CityO.-Management. Bei den jüngsten Wahlen wurde Axel Schmiemann (Uhren Schmiemann) in seinem Amt bestätigt. Zum Stellvertreter wählten die Mitglieder Martin Gotschewski, Regional General Manager NRW der GS Star GmbH, Betreiberin des Arthotel ANA im ehemaligen Kaufhofgebäude.

Zu Beisitzern wurden gewählt: Thomas Boos (Stadtsparkasse), Maria Golebiewski (Restaurant Gdanska), Beigeordneter Ralf Güldenzopf (Stadt Oberhausen), Stephan Hülskemper (Einrichtungshaus Hülskemper), Jürgen Pesch (Pesch-Immobilien/Lichtburg Filmpalast), Ronny Schütze (Schaustellervereinigung), Peter M. Urselmann (Weiterbildungsinstitut WbI), Wolfgang Wonsyld (Sport Wonsyld). Oliver Reuter (Volksbank) wurde als Kassenprüfer in den Vorstand gewählt.

„Dass mit Martin Gotschewski jemand eine Führungsaufgabe in unserem Verein übernommen hat, der für die Zukunft unserer Innenstadt steht und der gleichzeitig auch das Engagement der früheren Kaufhofgeschäftsführer in unserer Interessenvereinigung fortsetzt, freut mich ganz besonders“, sagt Axel Schmiemann. Auch in der Corona-Pandemie werde man versuchen, bewährte und erfolgreiche Projekte fortzuführen. Wann es wieder regelmäßig Veranstaltungen in der City gebe, dazu wolle er keine Prognose abgeben. Die Entwicklung von Schlüsselimmobilien wie etwa des ehemaligen P&C-Gebäudes und des ehemaligen Volksbank-Gebäudes habe man weiter im Blick.

Mehr Existenzgründer ansiedeln

Auch die verstärkte Ansiedlung von Existenzgründungen in der Innenstadt sei nach wie vor ein wichtiges Ziel. Die Öffnung der oberen Marktstraße für den Autoverkehr sei nun langsam überfällig. Und bei der Parkraumbewirtschaftung sei auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Man werde versuchen, gemeinsam mit der Stadt die Strukturen eines handlungsfähigen, professionellen Citymanagements neu zu schaffen. Dabei werde man den Weg des „Brückenschlag“-Projekts kritisch und konstruktiv begleiten.