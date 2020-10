Verdi: Oberhausener Rathaus wird am Mittwoch bestreikt

Das Rathaus Oberhausen an der Schwartzstraße in der Innenstadt.

Oberhausen. Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch (7. Oktober) die Mitarbeiter bei der Oberhausener Stadtverwaltung ganztägig zum Warnstreik auf.

Etliche Büros werden am Mittwoch (7. Oktober) in den Oberhausener Rathäusern wohl geschlossen bleiben, wenn die Mitarbeiter der Stadtverwaltung dem Streikaufruf ihrer Gewerkschaft Verdi folgen. Damit müssen sich Bürger darauf einstellen, dass sie am Mittwoch keine Angelegenheiten zum Beispiel im Rathaus an der Schwartzstraße oder im Technischen Rathaus in Sterkrade erledigen können.

Empörung bei Belegschaften ist groß

Verdi weitet seine Warnstreiks am Mittwoch auf die Stadtverwaltung Oberhausen und die Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen (ASO) aus. Dazu Henrike Eickholt: „Die Empörung und Verärgerung der Beschäftigten ist, auch über den aktuellen Stand in der Tarifverhandlung, sehr groß.“ Insbesondere stoße bei den Beschäftigten in den Rathäusern bitter auf, dass die kommunalen Arbeitgeberverbände „die Axt“ an das gesamte Eingruppierungssystem des öffentlichen Dienstes legen wollen. Vredi geht deshalb von einer hohen Streikbereitschaft der Belegschaft aus.

Ebenso viel Empörung gebe es bei den Beschäftigten der ASO. An den Applaus, der von den Balkonen erschallte, könnten sich die Beschäftigten noch gut erinnern. „Die Klatsche von den Arbeitgebern ist übriggeblieben“, so Verdi-Frau Eickholt. Verdi fordert u.a. für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst (davon 6000 Beschäftigte in Oberhausen) von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent oder einen Mindestbetrag von150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Schulbusse und andere Busse fahren am Donnerstag nicht

Am Donnerstag (8. Oktober) bleiben zudem auch die Busse und Bahnen der Stoag im Depot, Verdi ruft an diesem Tag die Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr bundesweit zum ganztägigen Warnstreik auf. Auch die Einsatzwagen für Schüler und die NE-Busse fahren dann nicht. Die Buslinien SB 97, 952, 953, 957 und 961, die von Subunternehmern der Stoag gefahren werden, verkehren allerdings planmäßig. Auf der Trasse zwischen dem Hauptbahnhof Oberhausen und dem Bahnhof Sterkrade werde ein Shuttleverkehr eingesetzt, so das Oberhausener Nahverkehrsunternehmen. In der Zeit zwischen 6 und 21 Uhr fahren die Busse hier etwa alle zehn Minuten, ansonsten alle 15 Minuten. Zwischen Holten Markt, Holten Bahnhof und Schmachtendorf Mitte verkehren zwischen 6 Uhr und 21 Uhr ebenfalls Busse, sodass auch hier ein Grundangebot für Fahrgäste aufrechterhalten werde. Der reguläre Bus- und Straßenbahnbetrieb startet am Freitag mit Betriebsbeginn gegen 4 Uhr.

Der Revierflitzer der Stoag fährt ab 21 Uhr im Norden der Stadt, das heißt nördlich der A 42 einschließlich Neue Mitte. Die Fahrzeuge werden per App bestellt, die kostenlos für iOS und Android zur Verfügung steht.