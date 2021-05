Verdächtiger Audi in Klosterhardt: Polizei sucht Hinweise

Oberhausen. Das Kennzeichen eines in Klosterhardt entdeckten Audi gehört eigentlich zu einem BMW. Die Polizei will mehr dazu wissen und setzt auf Zeugen.

Die Polizei Oberhausen sucht Hinweise zu einem schwarzen Audi A2, den Streifenpolizisten im Stadtteil Klosterhardt ausfindig gemacht haben.

Am Mittwochabend, 5. Mai, überprüften die Beamten den Audi A2 mit rumänischen Kennzeichen, der auf dem Parkstreifen der Harkortstraße vor dem dortigen Friedhof abgestellt worden war. Schnell habe sich herausgestellt, dass die montierten Kennzeichen eigentlich an einen BMW gehören, so die Polizeipressestelle. Weil sich bis jetzt keine Hinweise auf Personen ergeben haben, die das Auto an der Harkortstraße abgestellt haben, fragen die Ermittler des Verkehrskommissariats, ob es Zeugen gibt, die wissen, wann und von wem der verdächtige Audi A2 dort geparkt worden ist.

Hinweise an das Verkehrskommissariat

Hinweise nehmen die Ermittler vom Verkehrskommissariat unter 0208 8260 oder als E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

