Verdacht auf illegalen Drogenhandel: Sieben Festnahmen

Oberhausen. Sieben Festnahmen, dazu umfangreichere Drogenfunde – das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen meldet einen Fahndungserfolg.

Eine Fahndung der Polizei Oberhausen in einem Rauschgift-Fall hat jetzt zu einem konkreten Ermittlungserfolg geführt: Teils mit Unterstützung von Spezialeinheiten sind mehrere Tatverdächtige festgenommen worden.

Hintergrund des Falles ist der Verdacht auf illegale Rauschgiftgeschäfte: Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Oberhausen hatten bereits seit Anfang des Jahres einen 33-jährigen Duisburger im Visier, der des Handels mit Rauschgift verdächtigt wurde. Dieser soll im großen Stil in den Schmuggel und Handel von Heroin und weiteren Drogen verstrickt gewesen sein.

Bei der Einreise aufgegriffen und festgenommen

Außerdem soll er Amphetamine selbst hergestellt und gewerbsmäßig weiterverkauft haben. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen rückten weitere Tatverdächtige in den polizeilichen Blick. Als ein weiterer Tatverdächtiger, ein 38-jähriger Duisburger, nun aus den Niederlanden nach Deutschland zurückkehrte, griffen die Fahnder vom KK12 zu. Mit Unterstützung der Spezialeinheiten wurde der Tatverdächtige in seinem Fahrzeug in Kamp-Lintfort am Dienstag, 9. November, festgenommen. Daraufhin wurden sechs Wohnobjekte in Duisburg durchsucht.

Zwei Haftbefehle erlassen

Die Polizei stellte insgesamt drei Kilogramm Amphetamine, 600 Gramm Heroin, 80 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana sowie größere Mengen Bargeld, Mobiltelefone und eine PTB-Waffe (Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffe) sicher. Insgesamt wurden sieben Tatverdächtige festgenommen. Zwei der Hauptverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt; es wurden zwei Haftbefehle erlassen.

