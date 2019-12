Verbraucherzentrale warnt vor Briefen eines Inkassobüros

Mit der Behauptung, der Kunde habe seine Stromrechnung nicht bezahlt, konfrontiert ein Inkassobüro derzeit arglose Bürger. Die Verbraucherzentrale warnt.

Das Inkassobüro hat seinen Sitz in Berlin und nennt sich laut Verbraucherzentrale „Inkassobüro Aleksander & Co KG“. Doch ein Inkassobüro unter diesem Namen gibt es überhaupt nicht! Darauf weist Petra Gülker von der Beratungsstelle in Oberhausen hin.

Forderungen sind frei erfunden

Mit den Briefen „wollen offensichtlich Betrüger derzeit an Geld kommen“, warnt Petra Gülker. Der Absender behauptet, der Empfänger habe seine Stromrechnung noch nicht bezahlt und fordert die Überweisung der offenen Summe. „Zahlen Sie nicht!“ Die Forderungen seien ebenso erfunden wie der Name des Inkassobüros.

Seit November beschweren sich Verbraucher in NRW über Briefe der angeblichen Inkassofirma. In den mit „Mahnung“ gekennzeichneten Briefen behaupten die Absender, dass sie im Auftrag des Energieversorgers handeln würden. Teilweise sind die Empfänger der Briefe tatsächlich Kunden bei den genannten Stromlieferanten.

Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen warnt

Ein Inkassobüro Aleksander aus Berlin ist laut Verbraucherzentrale nicht im Rechtsdienstleistungsregister aufgeführt. Darin müssen deutsche Inkassofirmen aber registriert sein, um Inkassodienste betreiben zu dürfen. Woher die Kundendaten stammen, ist derzeit noch unklar. Energieversorger und der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. warnen vor dem Betrugsversuch. Sie empfehlen ebenso wie die Verbraucherzentrale, nicht auf die Post zu reagieren.

Im Zweifel sollten Kunden ihren Energieversorger anrufen und sich erkundigen, ob tatsächlich noch Rechnungen offen sind. Auf keinen Fall sollten die Kunden aber die Kontaktdaten des angeblichen Inkassobüros nutzen.

Kunden des Oberhausener Energieversorgers EVO können sich an die kostenlose Info-Hotline wenden: 0800-25 52 500. Sie ist von montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, sowie samstags von 8 bis 13 Uhr zu erreichen. Im Internet ist die EVO auf der Seite evo-energie.de zu finden.