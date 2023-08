Verblüffend: Wie Otter in Oberhausen den Verstand fit halten

Oberhausen. Im Sea Life Oberhausen gibt es zwei hungrige Otter. Wenn sie gefüttert werden, sollen sie zugleich ihr Gehirn trainieren. So funktioniert das.

Otter trainieren an einem hölzernen Spielzeug-Eiswagen ihren Verstand – was auf den ersten Blick ziemlich verrückt klingt, hat einen vernünftigen Hintergrund. Das Team des Sea Life am Centro in der Neuen Mitte Oberhausen erklärt im Detail, worum es geht.

Als Sommerattraktion haben sich die Tierpfleger dort nämlich etwas ganz Besonderes für die Ottersenioren Bibi und Dusty überlegt: Zur Fütterungszeit macht der Eiswagen Halt im Ottergehege.

Die Köstlichkeiten, die sich im Wagen verstecken und von den Tieren gefunden werden müssen, seien auf den Geschmack der kleinen Raubtiere abgestimmt, erläutert das Sea-Life-Team: „Statt Vanille- und Schokoladeneis verbergen sich in den hölzernen Eistüten Pferdefleisch, Mäuse und Erdnüsse.“

Asiatische Kurzkrallenotter müssen ihren Kopf anstrengen

Die tierische Suchaktion sei nicht nur ein besonderer Anblick für die Besucherinnen und Besucher des Aquariums, sondern habe einen praktischen Hintergrund. Die Tierpfleger sorgen nicht nur dafür, dass Abwechslung auf dem Speiseplan steht, sondern sie wollen auch erreichen, dass die beiden Asiatischen Kurzkrallenotter ihren Kopf anstrengen müssen, um an ihre Beute zu gelangen.

Tierpfleger Martin Pfeiler versteckt die Köstlichkeiten im hölzernen Spielzeug-Eiswagen. Foto: Sea Life / PM

Bei diesem „Enrichment-Training“, also Anreicherungs-Training, bekommen die Tiere immer wieder neue Aufgaben gestellt, bei deren Lösung sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen müssen, um das Futter ausfindig zu machen.

„Es gibt viele kreative Wege, um das Futter zu verstecken. Manchmal verwenden wir Jutebeutel mit Stroh, kleine Muscheln gefüllt mit Fleisch, oder auch Pappkisten mit Löchern, aus denen Bibi und Dusty mit viel Geschick das Futter herausbekommen müssen“, wird Tierpfleger Martin Pfeiler in der aktuellen Mitteilung des Sea Life Oberhausen zitiert. Das Training ermögliche den Mitarbeitern einen genauen Blick auf die Tiere und sorge auch dafür, dass diese aktiv und fit bleiben.

Wer die Tierpfleger bei ihrer Arbeit erleben will, kann täglich um 12.30 Uhr im Sea Life Oberhausen bei der Otterfütterung zuschauen. Der Eintritt kostet für jeden Erwachsenen 22,50 Euro, die Jahreskarte von montags bis freitags 40,50 Euro oder für 364 Tage 66 Euro.

