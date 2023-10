Verblüffend: Deutsch-russisches Tanzfestival in Oberhausen

Oberhausen. Der Glamour russischen Tanzes hält am 2. Oktober Einzug in die Turbinenhalle: „Glamotion“ ist ein deutsch-russisches Club-/Disco-/Tanz-Festival.

Für manche Beobachter mag das vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und vehementer Debatten etwa um Auftritte der russischen Opernsängerin Anna Netrebko verblüffend sein: Am heutigen Montagabend, 2. Oktober 2023, geht in der Oberhausener Turbinenhalle das deutsch-russische Tanzfestival „Glamotion“ über die Bühne – für das Team der Turbinenhalle ein ganz normaler Event-Abend, wie ein Sprecher auf Anfrage unterstreicht.

Die erste „Glamotion“ hat nach Angaben des Veranstalters bereits im Jahr 2008 in der Grugahalle in Essen stattgefunden. Was als einfaches Musik-Event begonnen habe, habe sich im Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten Ereignisse in der deutsch-russischen Dance-Szene entwickelt, heißt es.

Deutsch-russische Tanzparty mit Glamour und Emotion

Jedes Jahr würden Tausende von Fans zusammenkommen, um ihre Liebe zur Musik zu teilen, ausgelassen zu feiern und „Teil des besonderen Miteinanders von ,Glamotion’“ zu sein. Der Name „Glamotion“ soll dabei als Mischung aus den beiden Wörtern Glamour und Emotion das besondere Flair der Veranstaltung unterstreichen.

Das Tanz-Spektakel hat auch schon in den Westfalenhallen in Dortmund Station gemacht. Die „Glamotion“ am 2. Oktober 2023 in der Turbinenhalle in Oberhausen soll dazu beitragen, das Ereignis fortzuführen und noch bekannter zu machen: Als besonderes Highlight ist die russische Sängerin, Songwriterin und YouTuberin Klawdija Wadimowna Wyssokowa, den Fans eher bekannt unter dem Namen Klava Koka, als Hauptact bestätigt.

Turbinenhalle: Keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen

Besondere Sicherheitsvorkehrungen gibt es für das Event nach Angaben eines Sprechers der Turbinenhalle nicht. Das Tanz-Spektakel habe keinerlei politischen Hintergrund, sondern sei einfach eine große schillernde Party mit Tanz und Musik. Allerdings kommen am Montagabend wieder die mobilen Körperscanner der Security zum Einsatz, um von vorneherein auszuschließen, dass gefährliche Gegenstände oder gar Waffen in die Halle geschmuggelt werden.

Laut Einschätzung der Polizei Oberhausen deutete die aktuelle Lageeinschätzung am Montagmittag „auf einen störungsfreien Ablauf hin“. Die Polizei werde das Ereignis mit regulären Kräften des Streifendienstes begleiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen