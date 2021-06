Vandalismus: Erneut Kirche und Kita in Oberhausen betroffen

Oberhausen. Kirche und Kita der Gemeinde Herz-Jesu in Sterkrade wurden mit Parolen beschmiert. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Oberhausen.

Unbekannte haben Kirche und Kita der Gemeinde Herz-Jesu in Sterkrade beschmiert. Geschehen ist die Tat vermutlich in der Nacht zu Samstag. Die Gemeinde hat laut eigener Aussage Anzeige bei der Polizei erstattet und hofft nun auf Zeugenaussagen, um die Täter zu finden.

Mit Parolen in grüner Farbe beschmiert wurden die Tür der Kirche Herz-Jesu an der Inselstraße in Sterkrade sowie das Gebäude und ein Schaukasten aus Glas der Kindertagesstätte an der nahe gelegenen Oskarstraße.

Propst verurteilt „Akt des Vandalismus“

„Wir verurteilen diesen Akt des Vandalismus“, sagt Propst André Müller. „Was immer die Täter damit sagen wollten - Sachbeschädigung ist kein akzeptabler Weg der Kommunikation. Für konstruktive Gespräche hingegen sind wir jederzeit offen.“

Auch das Familienzentrum der Gemeinde ist betroffen. Foto: Gemeinde Herz-Jesu Sterkrade

Es ist nicht die erste Kirche in Oberhausen, die Opfer von Vandalismus wurde. Erst im Mai sorgte ein Vorfall in der Herz-Jesu-Kirche am Altmarkt in der Oberhausener Innenstadt für Aufsehen: In blinder Wut hat ein Mann die Chor-Orgel zerstört. Der 88-jährige Laurenz Lankes, pensionierte Kirchenmusiker und Organist, hatte zehn Jahre lang in mühsamer Kleinstarbeit daran gebaut. Im Mai hielt er die zersplitterten Einzelteile seines Lebenswerkes in Händen.

Auch St. Barbara Königshardt und St. Pankratius Osterfeld betroffen

Im vergangenen Sommer wurde die Gemeinde St. Barbara Königshardt wird immer wieder attackiert. Täter warfen sogar Fenster und Türen ein und verursachten einen erheblichen Sachschaden.

Die Kirche St. Pankratius in Osterfeld rückte im April vergangenen Jahres in den Fokus der Vandalen. Wertvolle Kirchenfenster gingen dort mehrfach zu Bruch. Über Wochen drangsalierten die unbekannten Täter die Gemeinde.

